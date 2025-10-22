SuperLiga: Universitatea Cluj a anunțat un nou transfer

Reprezentanții Universității Cluj au anunțat miercuri că s-au înțeles cu Raji Ayomide (19 ani).

Nigerianul s-a antrenat cu echipa în această vară și a făcut parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

„Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din NIgeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B”, se arată în comunicatul clubului.

Cei de la U Cluj spun că și Ayomide, și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat contractul cu clubul săptămâna trecută, au fost remarcați de reprezentanții echipei „la un trial organizat în Nigeria”.