SuperLiga: Universitatea Cluj continuă cursa pentru play-off. Golgheterul Jovo Lukic, decisiv în meciul cu Farul Constanța

Universitatea Cluj s-a impus în fața echipei Farul Constanța, scor 1-0, într-un meci disputat, duminică, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din acest an.

Universitatea Cluj – Farul Constanța 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris de Jovo Lukic, în minutul 27. Atacantul a recuperat mingea după o pasă greșită în defensivă a lui Radaslavescu și l-a învins pe Buzbuchi. Bosniacul ocupă prima poziție în clasamentul golgheterilor, cu 11 goluri.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Cristiano Bergodi a acumulat 33 de puncte, la fel ca Oțelul, însă gruparea gălățeană rămâne pe 6, ultimul loc de play-off, având golaveraj mai bun.

De cealaltă parte, trupa constănțeană are 27 de puncte și ocupă locul 10.

Au evoluat echipele: