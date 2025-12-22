SuperLiga: Universitatea Craiova, „campioană de iarnă” după o victorie categorică în Bănie

Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, luni seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, și termină anul pe prima poziție în SuperLiga.

Golurile gazdelor au fost marcate de Matei (19`, 33`), Mora (40`) și Al Hamlawi (70`, 86`).

Oaspeții au terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Palmeș, care a primit al doilea galben în minutul 90.

Odată cu această victorie, Craiova are 40 de puncte după 21 de runde și este pe primul loc. Formația din Bănie este urmată de Rapid (39 p), Botoșani (38 p) și Dinamo (38 p).

În zona de play-off vor mai termina anul FC Argeș (34 p) și Oțelul Galați (33 p), însă se anunță o luptă aprigă pe finalul sezonului regular. Campioana en-titre, FCSB, este abia pe 9, dar are 31 de puncte și păstrează în continuare șanse mari la clasarea între primele șase.

Învinsă la Craiova, Csikszereda a rămas la 16 puncte și este antepenultima în SuperLiga, deasupra celor de la Hermannstadt (13 p) și Metaloglobus (11 p).