SuperLiga: Universitatea Craiova, cantonament de zece zile în Turcia

Clubul Universitatea Craiova anunţă că echipa olteană se va pregăti timp de zece zile în Turcia, în Antalya, scrie News.ro.

Echipa va pleca în Turcia la 2 ianuarie, cu un zbor de la Aeroportul Internaţional Craiova, şi va fi cazată în Turcia la Hotelul Regnum Carya.

La 7 ianuarie, oltenii vor înfrunta într-un meci amical formaţia Konyaspor, iar în 10 ianuarie au programată o partidă cu VfB Stuttgart.

În 12 ianuarie, echipa craioveană va reveni în ţară.