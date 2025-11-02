Superliga: UTA Arad, prima victorie după nouă etape / Metaloglobus, pe ultimul loc din campionat

Fotografie ilustrativă - Suporterii arădeni își încurajează favoriții la meciul de fotbal dintre UTA Arad și FCSB, desfășurat pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, pe 26 ianuarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă.

Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe lângă poarta lui Gorcea. Bucureştenii au mai ratat şi în finalul primei părţi, când Gorcea a respins la şutul lui Zakir, în minutul 45, transmite News.ro

Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Coman a profitat de faptul că Aggoun şi Caramalău s-au încurcat reciproc şi a înscris. Minutul 86 a adus al doilea gol al arădenilor, marcat de Pospelov şi UTA s-a impus cu 2-0 în faţa lui Metaloglobus, reuşind prima victorie după nouă etape.

Echipa lui Mihalcea a ajuns la 19 puncte şi este pe locul 9, în vreme ce Metaloglobus e pe ultimul loc, cu doar 7 puncte.

UTA ARAD: Gorcea – Ţuţu (D. Barbu 62), Pospelov, Nenga, Alomerovic – L. Mihai (Fl. Iacob 62), Hrezdac – V. Costache (Padula 81), Alin Roman, Tzionis – Hakim Abdallah (M. Coman 72). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Liş (R. Milea 69), A. Camara, Caramalău, A. Sava (Neacşu 76) – Zakir (D. Irimia 53), Aggoun, Sabater, Abbey (Kouadio 69) – Huiban, Ely Fernandes (Visic 76). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Alin Roman 84 / A. Camara 31, Abbey 32

Arbitri: George Cătălin Roman – Nicuşor Marin, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Romică Bîrdeş