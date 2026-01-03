SuperLiga: Voluntari anunță că a semnat cu un mijlocaș croat care a fost campion al României

FC Voluntari a anunţat, sâmbătă, că a obţinut serviciile mijlocaşului croat Lovro Cvek, potrivit News.ro.

În vârstă de 30 de ani, Cvek evoluează pe postul de mijlocaş defensiv, iar experienţa sa din zona mediană va contribui la consolidarea lotului, precizează FC Voluntari.

De-a lungul carierei, Lovro Cvek a acumulat peste 350 de meciuri în competiţii interne şi internaţionale.

El a evoluat pentru cluburi importante precum Ordabasy, Celje, Zorya Lugansk, FK Senica sau CFR Cluj, alături de care a câştigat titlul de campion al României în sezonul 2021–2022.