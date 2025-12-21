SuperLiga: Zece date statistice despre derbiul FCSB – Rapid de duminică seară

FCSB - Rapid, un meci din 16.03.2025, de pe Arena Națională. Foto: Golazo/ Raed Krishan (foto)

Derbiul FCSB – FC Rapid din SuperLigă se joacă duminică seară de la ora 20.00, potrivit lpf.ro, care amintește că singura înfrângere suferită de roș-albaștri în ultimele 10 etape a fost pe 18 octombrie 2025 când a pierdut cu 2-1 la Metaloglobus, în rest având șase victorii și trei rezultate de egalitate.

De cealaltă parte, doar o partidă au pierdut giuleștenii în precedentele 15 deplasări din SuperLigă (23 noiembrie 2025, CFR Cluj – Rapid 3-0), în rest au șase victorii și opt remize.

Disputa va oferi și un duel între fotbaliștii cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 20 de etape, Florin Tănase – 13 (nouă goluri, patru pase decisive), respectiv Alexandru Dobre – 12 (10 goluri, două pase decisive).

Rapid a încheiat etapa precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 33 de goluri marcate, dintre care 14 până în minutul 30.

14 dintre cele 29 de goluri marcate de gazdele din acest meci au fost înscrise din faze fixe, locul 1 la acest capitol.

FCSB și Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: SuperLiga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

27 aprilie 2025, Rapid – FCSB 1-2 a fost singura victorie reușită de roș-albaștri în ultimele 11 dueluri directe din principala competiție internă, în rest au cinci succese giuleștenii și cinci remize.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 17 august 2025, Rapid – FCSB 2-2 (marcatori: Elvir Koljic – dublă / Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea).

Din postura de antrenor, Constantin Gâlcă a cucerit trei trofee cu gruparea roș-albastră în sezonul 2014-2015: titlul, Cupa României și Cupa Ligii.

Tehnicianul Rapidului este neînvins în cele patru dueluri oficiale cu Elias Charalambous, în dreptul său fiind consemnate două victorii și două remize.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.