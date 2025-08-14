SuperLiga: Zeljko Kopic își avertizează elevii înainte de meciul cu UTA: „Nu se aștepta nimeni să fie așa sus”

Antrenorul croat Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care Dinamo București îl va disputa împotriva formației UTA Arad, vineri, în etapa a șasea din SuperLiga. Partida se va disputa pe Arena Națională și va începe de la ora 21:30.

După primele cinci runde, Dinamo se află pe locul 6, cu 8 puncte, iar UTA ocupă locul 3, cu 11 puncte.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – UTA: „Nu se aștepta nimeni să fie așa sus”

„UTA lui mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem și aștept un meci bun mâine (n.r. vineri, 15 august). Au echipă bună, antrenor bun și energie pozitivă.

Nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA. Merită să fie acolo unde e acum.

După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, pentru că n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru.

Jucătorii mi-au spus cum au gândit meciul, au zis că am pierdut puncte în meciurile anterioare deși jucaserăm bine, iar acum aveam 1-0.

Am înțeles punctul lor de vedere, dar eu, ca antrenor, când vorbesc cu ei despre ce vreau să facem, e important să avem standarde înalte în fiecare meci, să văd îmbunătățiri individuale.

Produsul final e rezultatul. Vreau să ne facem jocul de fiecare dată, nu mă interesează unde evoluăm. E important totuși că am luat 3 puncte cu Metaloglobus, deși nu mi-a plăcut jocul.

Vreau să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii cu Oțelul, cu Botoșani, am avut 1-0 la Clinceni, dar ei au avut acel gol anulat. Am pierdut mentalitatea de a presa pentru al doilea gol. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel în fiecare meci.

Mărginean nu e apt, iar cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.