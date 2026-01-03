SuperLiga: Zeljko Kopic, mesaj pentru conducerea lui Dinamo: „Aștept încă 3-4 transferuri”

Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, le-a transmis conducătorilor că își dorește ca în această iarnă să fie transferați „încă 3-4 jucători”.

„Câinii” efectuează cantonamentul de iarnă în Antalya, iar tehnicianul croat a anunțat că are nevoie de întăriri pentru a doua parte a sezonului.

„Mergem în același loc, la același hotel ca anul trecut. Sper ca băieții să fie în formă bună, avem câteva probleme individuale. Pe 18 ianuarie jucăm cu U Cluj, trebuie să fim pregătiți. Dacă Guardiola poate să-și controleze jucătorii (n.r. cu privire la greutatea lor), atunci pot și eu. Ei știu că trebuie să aibă grijă de forma lor și sunt sigur că sunt cu toții OK.

Valentin (Țicu) este un jucător cu calitate, a avut o perioadă lungă în care n-a jucat. Am vorbit cu el astăzi, mi-a explicat situația. Sper să se adapteze bine la echipă și vom vedea când va fi pregătit să ne ajute.

Cu toții așteptam, Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperi și aștept și eu încă 3-4 transferuri. Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o țintă realistă. Astea sunt informațiile pe care le-am primit”, a declarat Kopic, potrivit gsp.ro.

Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya:

Portari : Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu

: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu Fundași : Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu

: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu Mijlocași : Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Charalampos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu

: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Charalampos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat, Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu.

Dinamo se află pe locul 4 în SuperLiga, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, iar în etapa a 22-a, prima din 2026, va primi vizita echipei Universitatea Cluj, pe 18 ianuarie, de la ora 20:30.