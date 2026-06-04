„Supraviețuirea” Europei depinde de petrolul și gazele Rusiei, susține Kremlinul: „Lumea este în pragul unei crize energetice foarte grave”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui Rusiei pentru investiții străine și cooperare economică, la Moscova, pe 29 august 2025. FOTO: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susține că Europa are nevoie de petrolul și gazele rusești pentru a „supraviețui” crizei declanșate în sectorul energiei de războiul din Orientul Mijlociu.

Sancțiunile introduse de națiunile occidentale împotriva Rusiei ca răspuns la războiul din Ucraina vizează inclusiv domeniul energiei, însă unele țări europene au continuat să cumpere gaze rusești, în special gaze naturale lichefiate, de la fostul lor furnizor cheie.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transporturile globale de energie, și prețurile în creștere au împins unele țări, inclusiv Statele Unite și Regatul Unit, să relaxeze o parte dintre restricțiile referitoare la petrolul rusesc.

„Lumea este în pragul unei crize energetice foarte grave din cauza instabilității din Orientul Mijlociu”, a declarat emisarul economic al Kremlinului, joi, pentru AFP, în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF).

„Pentru ca Europa să depășească această criză, Europa trebuie să găsească opțiuni de parteneriat cu Rusia și să restabilească atât fluxurile de petrol din Rusia, cât și pe cele de gaze”, susține Kirill Dmitriev.

Unele țări europene au continuat să importe GNL rusesc

Conform analiștilor, UE a importat mai mult gaz natural lichefiat (GNL) rusesc în primul trimestru al anului 2026 decât în ​​orice altă perioadă de după 2022, Rusia fiind al doilea cel mai mare furnizor al blocului comunitar.

UE intenționează să interzică importurile de GNL rusesc de anul viitor și a exclus posibilitatea de a relaxa sancțiunile existente.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a pledat pentru mai multă presiune asupra Moscovei.

„Până acum nu am văzut de la partea rusă disponibilitatea de a negocia cu adevărat” pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat ea, miercuri, pentru AFP, la Bruxelles.

Chiar și așa, Rusia a simțit o ocazie de relaxare sau ignorare a sancțiunilor în contextul actualei crize energetice. La începutul războiului din Orientul Mijlociu, președintele Vladimir Putin spunea că este gata să furnizeze țărilor europene petrol și gaze dacă acestea se angajează la o „cooperare durabilă și stabilă” cu Moscova.

Rusia și-a majorat vânzările de energie către China și India din 2022, adesea pentru sume mai mici decât prețurile globale de referință.