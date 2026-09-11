SURPRIZĂ la Primark. Renunță la concentrarea pe magazinele fizice și începe să livreze acasă după ce s-a opus mult timp

Retailerul irlandez de modă Primark, aflat în plin proces de extindere cu noi magazine în România, a decis să renunțe la modelul său de afaceri axat aproape exclusiv pe vânzările în magazine fizice și va introduce servicii de livrări la domiciliu, deocamdată în Marea Britanie, relevă datele analizate de Profit.ro.

Primark furnizează deja servicii Click & Collect în Marea Britanie și alte piețe, dar s-a opus mult timp livrării la domiciliu, susținând că nu are sens din punct de vedere economic, având în vedere prețurile sale scăzute.

“Maturitatea digitală a Primark, inclusiv succesul Click & Collect, și evoluțiile pieței online se reflectă acum într-o oportunitate pentru o creștere profitabilă prin canalul de livrare la domiciliu”, transmite grupul britanic Associated British Foods (AB Foods), proprietarul Primark.

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