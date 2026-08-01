Sute de persoane evacuate după un cutremur de suprafață la Napoli. Sunt posibile noi replici. „A fost cel mai puternic din ultimii 40 de ani”

Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 care a zguduit vineri seară regiunea Napoli, din sudul Italiei, a provocat 26 de răniţi, dintre care cinci au fost internaţi în spital, şi a cauzat pagube materiale care au dus la evacuarea a aproximativ 300 de persoane, potrivit ultimului bilanţ al autorităţilor italiene.

Epicentrul cutremurului, care s-a produs la ora 19:46 (ora 17:46 GMT) la o adâncime de doar 3 kilometri, se află în regiunea Câmpurilor Flegree, între localităţile Pozzuoli (Pouzzoles) şi Quarto, la vest de Napoli, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, potrivit News.ro.

„Cutremurul de magnitudine 4,7 înregistrat (vineri) este cel mai puternic cutremur care a avut loc în Câmpurile Flegree în ultimii 40 de ani”, a subliniat Lorenzo Benedetto, preşedintele Ordinului Geologilor din Campania.

Acesta a fost urmat în cursul nopţii de zeci de alte cutremure de intensitate mai mică, dintre care cel mai puternic, de magnitudine 3,1, s-a produs la ora 05:47 (03:47 GMT). Iar evenimentul este încă în desfăşurare, a avertizat ministrul italian al Protecţiei Civile, Nello Musumeci, îndemnând la cea mai mare prudenţă.

„Numărul răniţilor a fost revizuit la 26. Evenimentul seismic, pe lângă prăbuşirea unor clădiri neocupate, a provocat pagube la clădiri şi, deocamdată, aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele”, a scris Protecţia Civilă italiană pe X la prânz.

Potrivit ministrului Nello Musumeci, „opt clădiri şi cinci magazine au fost declarate nelocuibile”.

Un cutremur de mică adâncime a provocat daune la Napoli. Foto: Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia

Printre răniţi – dintre care majoritatea (21) au fost salvaţi în comuna Pozzuoli, iar ceilalţi în Giugliano -, cinci au fost internaţi în spital pentru fracturi şi traumatisme, a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt al Protecţiei Civile.

Prefectul din Napoli, Michele di Bari, a explicat că toate persoanele evacuate locuiau în Pozzuoli, localitatea cea mai grav afectată, potrivit declaraţiilor relatate de agenţia de presă Ansa.

Totuşi, această cifră „trebuie considerată ca fiind foarte provizorie, deoarece, pe măsură ce pompierii (…) îşi continuă verificările, începute deja în timpul nopţii, (ea) poate atât să crească, cât şi să scadă”, a adăugat prefectul, citat de Ansa.

El a asigurat, de asemenea, că familiile evacuate, dintre care multe au fost găzduite în centre din Napoli şi Pozzuoli, ar putea „beneficia de ajutor pentru a-şi găsi o locuinţă pe cont propriu sau de o cazare alternativă la hotel”.

Ministrul Musumeci a îndemnat pe X la cea mai mare prudenţă, deoarece, potrivit vulcanologilor, „seria de cutremure (…) este încă în curs” şi „ar putea avea loc, prin urmare, noi evenimente cu o magnitudine mai mare de 3”.

Cele mai grave pagube materiale din Pozzuoli au fost cauzate de prăbuşirea unei porţiuni de zid a unui mic bloc de locuinţe, a relatat agenţia Ansa. Pietre mari s-au desprins din clădire şi au căzut peste mai multe maşini parcate dedesubt, învăluindu-le într-un nor de praf alb.

Urmările unui cutremur de mică adâncime în Napoli. Foto: Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia

De asemenea, „autoritatea portuară a interzis accesul în port, iar traficul maritim a fost deviat către Napoli”, a precizat ministrul Protecţiei Civile.

Zonele din domeniul maritim situate la poalele falezelor prăbuşite, precum şi întinderile de apă de pe litoral situate între Portici, la est de Napoli, şi Bagnoli, la vest, sunt de asemenea interzise accesului, a declarat el.

Traficul feroviar, care a fost perturbat o perioadă, „şi-a reluat cursul normal, cu excepţia liniei Cumana pe tronsonul Bagnoli-Torregaveta”, care „ar putea fi repusă în funcţiune mâine dimineaţă”, a mai spus ministrul, precizând că și serviciile de alimentare cu energie electrică au fost repuse în funcţiune.