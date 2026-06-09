Talibanii le-au interzis angajaților guvernamentali să folosească smartphone-uri

Talibanii le cer membrilor grupării să folosească telefoane mobile vechi, de dinaintea erei smartphone-urilor, FOTO: Sanaullah Seiam / AFP / Profimedia

Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al regimului taliban din Afganistan, a emis un nou ordin care interzice utilizarea smartphone-urilor de către membrii grupării și angajații guvernamentali, relatează Afghanistan International.

Un document obținut de publicație descrie persoanele care încalcă prevederile drept infractori și avertizează că aceștia ar putea fi supuși unor proceduri în fața instanțelor militare.

Ordinul a fost transmis de Ministerul Justiției al talibanilor către șefii tribunalelor militare care funcționează sub divizia militară a Curții Supreme a talibanilor din opt zone ale țării. Comandanții de poliție și șefii serviciilor de informații din acele zone au fost, de asemenea, informați cu privire la directivă.

Potrivit documentului, oficialii din instanțele militare au primit instrucțiuni să se asigure că ordinul este aplicat integral și să ofere garanții conducerii talibane cu privire la implementarea acestuia. De asemenea, a fost creată o listă specială de monitorizare, care consemnează numele, funcția, locul de serviciu, rețeaua de telefonie mobilă și numărul de telefon ale fiecărei persoane supuse monitorizării.

Oficialii au fost instruiți de asemenea să confirme că ordinul a fost aplicat în rândul angajaților și personalului aflați sub autoritatea lor.

Talibanii consideră smartphone-urile „unul dintre principalii dușmani” ai musulmanilor

Talibanii au impus anterior restricții privind utilizarea smartphone-urilor și publicarea imaginilor care înfățișează ființe vii. În 2025, Hibatullah Akhundzada i-a îndemnat pe membrii talibanilor să își reducă utilizarea smartphone-urilor.

În urmă cu trei zile, o directivă separată a departamentului de educație islamică al Ministerului Educației al talibanilor a instruit elevii să nu aducă smartphone-uri în școli sau seminare religioase.

Ministrul taliban al învățământului superior a descris anterior smartphone-urile drept „unul dintre cei trei principali dușmani ai musulmanilor”.

În octombrie anul trecut, ministerul a informat universitățile și instituțiile educaționale că utilizarea smartphone-urilor este interzisă în timpul programului de lucru și în incinta universităților, fiind permisă aducerea lor la serviciu doar președinților de universități și șefilor centrelor educaționale.