Tânăr rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce își proteja tatăl. Conflict violent în București

Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital, după ce a fost înțepat cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un alt bărbat, în Sectorul 5 din București. Agresorul a fost reţinut, anunță sâmbătă Poliția Capitalei.

Incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 21.25, când poliţiştii au fost sesizaţi, prin 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fratele acesteia a fost ameninţat de un bărbat, în piaţeta pietonală din zona Şoseaua Alexandriei, Sectorul 5.

„Având în vedere caracterul sesizării, mai multe echipaje de poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului, în vederea aplanării conflictului”, a anunțat Poliția Capitalei.

Din primele verificări ale polițiștilor, a rezultat că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, între doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 40 de ani, a izbucnit un conflict verbal, context în care bărbatul de 40 de ani l-a amenințat și a spart o sticlă, cu intenția de a-l agresa.

„În acest context, fiul bărbatului de 43 de ani, în vârstă de 24 de ani, ar fi intervenit pentru a-și proteja tatăl, iar în timpul altercației ar fi fost înțepat de către bărbatul de 40 de ani cu un obiect din sticlă, în zona laterală stângă a abdomenului, suferind o leziune”, au precizat polițiștii.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a acordat victimei îngrijiri medicale, aceasta fiind ulterior transportată la spital.

Agresorul a fost dus la sediul Secției 19 Poliție, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propuneri legale.