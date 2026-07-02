Prețul la motorină în România este inacceptabil de mare, spune ministrul interimar al Agriculturii

Prețul la motorină în România este inacceptabil de mare și, în condițiile în care creșterea acestuia a fost rapidă la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, cred că ar trebui să venim cu o reducere la fel de rapidă după ce au scăzut cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină, a afirmat, joi, vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, la o conferință de specialitate.

El a subliniat că, din păcate, nu s-a decis prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial, potrivit Agerpres.

„În privința motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuții și argumente pro și contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, prețul barilului este tot acolo. Deci și acolo s-a trecut de vârful de 110 – 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare”, a susținut ministrul interimar.

În opinia sa, dacă la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu prețul carburantului a urcat destul de rapid, tot la fel de rapid ar trebui să și coboare, în condițiile în care cotațiile internaționale au scăzut.

„Am avut mai multe discuții cu cei mai mari operatori pe piață. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă. Este loc de mai bine și cred că dacă creșterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piață care au încercat să țină prețul jos și să meargă pe o creștere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar și în condițiile acestea creșterea a fost rapidă, ar trebui să venim și cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut prețul țițeiului. Este nevoie de o ajustare a pieței, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar față de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piață”, a explicat Tanczos Barna.

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu operatorii privați pe tema evoluției prețului carburanților, dar și despre posibilitatea unor noi intervenții legislative.

Ilie Bolojan și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, au analizat evoluțiile de pe piața produselor energetice și impactul asupra prețului carburanților, în cadrul unor consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților din România, conform unui comunicat transmis de Guvern.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețului carburanților în următoarele săptămâni”, transmite sursa citată