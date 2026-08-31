Taxa care a adus America în pragul războiului civil

O lege care impune un impozit de până la 50% pe produsele importate devine o capcană politică, fitilul care aprinde țara.

În mai 1828, zorii se ivesc în ceață deasupra orașului Washington. Pe Capitoliu, parlamentarii se confruntă cu un proiect de lege pe care nimeni nu se așteaptă să-l adopte – și totuși, acesta este adoptat.

Se numește „Tariful din 1828”, dar în curând va căpăta un nume mai potrivit și mai întunecat: Tariful Abominațiilor. Este o lege care impune un impozit de până la 50% pe bunurile importate, chipurile pentru a proteja fabricile aflate la început de drum din Nord de furtuna britanică. În realitate, este o capcană politică. Și devine fitilul care dă foc Uniunii.

Nordul cere protecție. Industriile din New Hampshire și Pennsylvania se sufocă sub greutatea țesăturilor britanice ieftine. Politicienii lor insistă: dacă nu construim ziduri, America nu va mai sta niciodată pe propriile picioare, scrie presa elenă.

În Sud, însă, situația este complet diferită. Plantațiile de bumbac din Carolina de Sud depind de comerțul cu Marea Britanie. Pe măsură ce tarifele vamale cresc, britanicii cumpără mai puțin bumbac american. Și prețurile scad.

Carolina de Sud fierbe

Plantațiile nu au putut rezista costului bunurilor europene scumpe, nici monopolului asupra produselor industriale de către Nord. În mintea sudiștilor, această lege nu este politică economică – este un act de agresiune. Este un atac la adresa însăși existenței lor.

Manifestul și avertismentul prezidențial

John C. Calhoun, vicepreședinte și originar din Sud, scrie un manifest. „Expoziția și protestul din Carolina de Sud” apare anonim, dar intenția este clară: guvernul federal este un pact între statele libere și, dacă o lege le dăunează, acestea au dreptul să o anuleze. Doctrina anulării se naște din furie.

Criza atinge apogeul. Andrew Jackson – un erou al Sudului, președinte și un patriot intransigent – ​​nu se abține. El avertizează că refuzul de a aplica legea este trădare. El cere Congresului să adopte Legea Forței. Dacă va fi necesar, spune el, va trimite armata pentru a impune plata tarifelor. Țara cochetează cu dizolvarea.

Compromisul temporar

Și apoi, în ultimul moment, vine compromisul. Senatorul Henry Clay – „Marele Mediator” – introduce Legea Tarifară de Compromis din 1833. Tarifele sunt reduse treptat.

Carolina de Sud dă înapoi, dar într-un ultim act teatral declară că abrogă… Legea Coerciției. Mesajul este clar: nu este vorba de o renunțare, ci de un compromis.

Criza se termină. Dar ceva mai profund s-a crăpat deja. Diviziunea Nord-Sud nu mai este una economică – este ideologică, existențială. Iar umbra războiului civil începe să se contureze la orizont.

Tariful din 1828 rămâne în istorie nu ca un eșec politic, ci ca un avertisment: cum o simplă taxă, atunci când lovește în zona greșită, poate aduce un imperiu în pragul distrugerii.