Tehnologia care transformă lupta cu cancerul: „Am învățat să cred din nou”

Potrivit “Profilului de ţară privind cancerul în anul 2025” publicat de OCDE, mortalitatea prin cancer în România este peste media UE, ceea ce subliniază necesitatea implementării unor programe optime de screening și depistare precoce. În același timp, țara noastră, care se află sub media UE în ceea ce privește investițiile pentru îngrijirea bolnavilor oncologici, are nevoie să prioritizeze accesul la terapii inovatoare, în vederea îndeplinirii criteriilor de calitate a serviciilor şi salvării a cât mai mulţi pacienţi.

La Spitalul MedLife Polisano din Sibiu, tratamentul cancerului se face cu ajutorul medicilor buni şi al tehnologiei ultramoderne, serviciile fiind decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin programe naționale. Spitalul este printre primele centre medicale private care au implementat radioterapia în România, în urmă cu mai bine de un deceniu, oferind pacienților din Sibiu și din împrejurimi șansa de a efectua tratamente personalizate, la aceleași standarde precum cele din Franța, Belgia sau Germania.

În Centrul de Radioterapie MedLife Polisano sunt tratate tumori cerebrale şi ale gâtului, de sân, col uterin, plămân, rect şi alte organe, precum şi metastaze cerebrale şi osoase. Prin programul naţional implementat aici, 8.700 de pacienţii din Sibiu, dar şi din restul ţării, au beneficiat până acum de tratament decontat de stat, pentru distrugerea totală sau parțială a unor tumori maligne cu ajutorul radiațiilor, într-un spaţiu modern, dotat cu echipamente ultraperformante şi personal medical specializat.

Radioterapia poate fi singura metodă de tratament necesară

Radioterapia poate fi utilizată în stadiile incipiente ale cancerului, dar şi după ce boala a început să se răspândească. În unele cazuri, radioterapia este singura metodă de tratament necesară. De cele mai multe ori, însă, este combinată cu chimioterapia, intervenţia chirurgicală sau alte metode de tratament pentru a spori eficienţa tratamentului.

În multe cazuri, radioterapia combinată cu chimioterapie poate înlocui operaţia.

„Am avut privilegiul de a îngriji un pacient cu o patologie oncologică în sfera ORL. Domnul Nicolae a parcurs cu seriozitate tratamentul de radiochimioterapie concomitentă definitivă și mă bucur că a obținut un răspuns clinic complet încă de la 2 luni de la încheierea tratamentului”, a povestit dr. Roxana Pridon Nechita, medic radioterapie la spitalul din Sibiu, despre trimuful tratamentului în cazul unui pacient.

Evoluția tehnologică a făcut ca radioterapia modernă să beneficieze de transformări spectaculoase în domeniul imagisticii, a radiobiologiei, informaticii şi a ingineriei electronice, fiind acum un domeniu pluridisciplinar.

„Astăzi tehnologia a evoluat foarte mult, tratamentele sunt mult mai uşor de tolerat de către pacienți, conformaţia volumului iradiat este mult îmbunătăţită. Tehnologia actuală permite administrarea acestui tip de tratament într-un timp foarte scurt şi cu toxicităţi mult scăzute”, precizează dr. Dorian-Traian Nistor, medic specialist radioterapie și coordonatorul Centrului de Radioterapie MedLife Sibiu.

Tehnologia nu contribuie doar la îmbunătățirea condițiilor de tratament, ci și la maximizarea rezultatelor obținute, lucru confirmat și de Dr. Victor Bacalu, medic radioterapeut la MedLife Polisano, care a povestit despre cazul unei paciente diagnosticată cu cancer pulmonar local-avansat.

„Am proiectat un plan personalizat IMRT, cu ghidare imagistică zilnică, care pune pe primul loc acoperirea completă a țintei și protecția plămânului, esofagului și cordului. După 25 din cele 33 de ședințe de radioterapie, am documentat imagistic o reducere de aproximativ 70% a formațiunii și o ameliorare clinică semnificativă”, a subliniat dr. Bacalu.

“Pentru mine, echipa medicală a însemnat viața!”

Dr. Victor Nimirceag, medic primar oncolog la MedLife Polisano, îi asigură pe pacienţii cu cancer că boala poate fi tratată şi că întotdeauna merită să lupte pentru viaţa lor. Acesta a explicat cât de mult au ajutat chimio şi radioterapia în cazul unui bărbat diagnosticat cu cancer rectal în stadiul 3, care a efectuat timp de 6 săptămâni şedinţe de radioterapie.

“De la început ne-am propus să-i dăm pacientului şanse maxime de vindecare şi totodată ne-am străduit ca prin tratamentul făcut înainte de operaţie să ajutăm medicul chirurg să facă nu doar o intervenţie curativă, ci şi una care să lase cât mai puţine urmări pe termen lung. Mai precis, pentru că era vorba de o tumoră situată destul de jos, să nu fie necesară o colostomă permanentă”, a precizat medicul.

“Nu am fost singur în lupta mea. Am avut noroc de o echipă de medici extraordinari, tineri şi siguri pe ei, care mi-au dat încredere şi calm. Pentru mine au însemnat viaţă, am învațat să cred din nou! Am făcut chimioterapie, radiotarapie şi pe urmă intervenţia chirurgicală. Fără încrederea în echipa medicală nu cred că puteam să reuşesc”, a explicat pacientul.

Tehnologii inovatoare pentru cele mai bune rezultate

Radioterapia făcută la MedLife Polisano Sibiu este o procedură personalizată de la început şi până la sfârşit. Dr. Raluca Stăhiescu, medic primar radioterapeut, a povestit că fiecare pacient trece mai întâi printr-un simulator de CT în care se folosesc suporturi personalizate pentru ca poziția corpului să fie absolut identică la fiecare ședință.

“La finalul scanării, pacientului i se efectuează 3 puncte de tatuaj, folosind un ac fin şi cerneală, care ajută în poziţionarea exactă pe aparatul de tratament. Ulterior, se face planificarea 3D de înaltă finețe, fizicienii medicali folosind softuri de ultimă generație cu monitorizare adaptativă pentru a stabili planul de iradiere. Pacienţii efectuează programul pe acceleratorul Tomotherapy HD, fiind monitorizaţi vizual şi auditiv în timpul şedinţelor din camera de comandă”, explică medicul.

Upgradarea tehnologică ajută la obţinerea de date vitale, subliniază specialiștii de la MedLife Polisano, care folosesc în cadrul laboratorului de radioterapie sistemul de planificare a tratamentelor Precision, cu monitorizare adaptativă a tratamentelor şi cu softerul Precis Artist pentru radieri. Totodată, în cadrul centrului se folosește tomoterapia – o tehnică inovatoare care integrează într-un singur aparat un sistem imagistic de Tomografie Computerizată (CT) si un dispozitiv de Radioterapie cu Intensitate Modulată (IMRT) – care contribuie la maximizarea eficicacității tratamentelor.

Tomoterapia este o metodă mai rapidă, mai eficientă şi cu mai puţine efecte secundare decât radioterapia convenţională. Dincolo de faptul că are o precizie fără precedent în ceea ce priveşte administrarea dozelor de radiaţii, prezintă o mulţime de avantaje, de exemplu: permite iradieri complexe (iradierea sânilor bilateral), asigură o distribuţie a dozei în toate volumele complexe formate de ganglionii limfatici şi sâni şi este eficientă în iradierea adjuvantă post chirurgie conservatoare a sânului, determinând o scădere a reacţiei moderate sau severe la nivelul pielii de până la 44%.

Mii de pacienți oncologici din centrul țării au beneficiat deja, prin programul național, de tehnologia de vârf disponibilă la MedLife Polisano și de expertiza medicilor buni de aici. Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul persoanelor din judeţele limitrofe Sibiului, Centrul de radioterapie din cadrul MedLife Polisano asigură și transport gratuit pentru efectuarea şedinţelor.

