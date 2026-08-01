Telecabinele din Sinaia, oprite din cauza unei avarii generale. Cum sunt evacuaţi turiştii

Instalaţiile de transport pe cablu din staţiunea Sinaia au fost oprite, sâmbătă, din cauza unei avarii produse de un copac prăbuşit pe liniile de alimentare cu energie electrică. Turiştii aflaţi în telegondole şi telecabine au fost evacuaţi cu motoare diesel, anunţă administratorii domeniului schiabil şi ai instalaţiilor.

„Azi, în jurul orelor 13:20, am înregistrat o avarie generală în reţeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 şi Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalaţiilor noastre – Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 şi Sania Alpină”.

„S-a procedat la evacuarea turiştilor prezenţi pe linie cu motoarele diesel, la informarea societăţii Electrica SA privind avaria şi au fost căutate soluţii pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 şi Cota 2000”, au informat reprezentanţii Gondolei Sinaia, citați de News.ro.

Potrivit acestora, avaria a fost provocată de un copac care a căzut peste cablurile de tensiune. Un echipaj al companiei de alimentare cu energie electrică a intervenit pe munte, pentru remedierea avariilor.

La ora transmiterii acestei ştiri, furnizarea energiei electrice a fost reluată la Cota 1400, fiind repuse în funcţiune Gondola Sinaia, care urcă din staţiune la cota 1400, cât şi telecabina tronson 2 care urcă şi coboară între cota 1400 şi cota 2000. Cu aceste două mijloace de transport se va face evacuarea persoanelor rămase pe munte.

Gondola Carp, care circulă între cota 1400 şi cota 2000 în Bucegi, nu va putea funcţiona nici în următoarele ore din cauză că punctul de transformare de la Cota 2000 este afectat de avarie.