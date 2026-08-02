Temperatură record în Coreea de Sud, care a ridicat alerta la nivelul maxim nou-creat anul acesta. Recomandările pentru cetățeni

Coreea de Sud a înregistrat duminică cea mai ridicată temperatură de la începutul măsurătorilor, în 1904, cu 42,5 °C la Yangsan, în sud-estul țării, a anunțat agenția meteorologică națională KMA, potrivit AFP.

Temperaturile din acest oraș situat în apropierea marelui port Busan au atins 42,5 °C la ora locală 13:26 locală a precizat agenția pe site-ul său. Este a cincea zi consecutivă în care Yangsan se confruntă cu temperaturi care depășesc 40 °C.

Acest nou record survine în plină alertă de caniculă pentru majoritatea celor 51 de milioane de locuitori. Numeroase orașe înregistrează temperaturi de aproximativ 30 °C.

Alerta meteo, ridicată la noul nivel maxim

Peste douăzeci de localități se află în alertă extremă de caniculă.

Atunci când alerta este în vigoare, se recomandă cu tărie să se oprească „toate activitățile în aer liber, inclusiv munca și sportul, pe cât posibil”, a avertizat agenția.

Această alertă meteorologică maximă reprezintă un nou nivel creat anul acesta în vederea evenimentelor extreme legate de schimbările climatice. Ea a fost declanșată pentru prima dată pe 12 iulie.

În acest nou sistem, alerta maximă este declanșată atunci când o regiune înregistrează temperaturi maxime resimțite de cel puțin 35 °C timp de două zile consecutive și când prognozele anunță peste 39 °C timp de cel puțin o zi.

Numărul de zile cu valuri de căldură a tot crescut

De asemenea, 157 de orașe se află în alertă din cauza valului de căldură, potrivit KMA.

Conform KMA, numărul mediu anual de zile cu valuri de căldură în țară a crescut de la opt în anii 1970 la 19 în ultimii cinci ani.

O zi de „val de căldură” este înregistrată atunci când temperatura maximă este de cel puțin 33 °C.

Peste tot în lume, aceste valuri de căldură devin mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea cărbunelui, a petrolului și a gazului.

Aceste episoade, care vor deveni din ce în ce mai frecvente, au consecințe grave asupra populației și economiei, necesitând o adaptare a infrastructurilor, avertizează oamenii de știință.