Tesla, acuzată că folosește în Europa date înșelătoare pentru aprobarea mașinilor cu șofat autonom

În încercările sale de a obține aprobarea europeană pentru sistemul său „Full Self-Driving” (FSD), Tesla a prezentat autorităților de reglementare din Suedia și Olanda statistici privind siguranța despre care cercetători independenți în domeniul siguranței rutiere afirmă că reprezintă marketing înșelător, dezvăluie Reuters.

O investigație anterioară a Reuters a arătat că Elon Musk, CEO-ul Tesla, și alți directori ai companiei au invocat tot mai frecvent în ultimul an statistici despre care susțin că demonstrează că funcția de asistență la condus FSD este de până la zece ori mai sigură decât șoferii umani. Reuters a analizat datele și susține că la baza acestor statistici stau mai multe comparații de date nevalide, care au exagerat afirmațiile Tesla privind siguranța.

Corespondența obținută acum de Reuters prin solicitări de acces la informații publice arată că Tesla a prezentat aceste date de siguranță „umflate” unor autorități de reglementare europene, în contextul în care încearcă să obțină o aprobare mai largă pentru FSD într-o regiune în care încearcă să își recâștige cota de piață.

Olandaa aprobat mașinile autonome

Tesla a contactat RDW, autoritatea rutieră din Olanda, la sfârșitul anului 2024 pentru a începe procesul de aprobare a FSD.

Într-o scrisoare adresată RDW în noiembrie 2024, Tesla a furnizat un link către raportul său privind siguranța și a susținut că „utilizarea sporită” a FSD „duce la drumuri mai sigure”. Tesla percepe un abonament lunar pentru FSD, care permite vehiculelor să funcționeze autonom în anumite condiții, dar impune șoferului uman să rămână atent.

După mai bine de un an de teste și discuții cu Tesla, RDW a aprobat în aprilie utilizarea FSD în Olanda. Autoritatea olandeză încearcă acum să obțină aprobarea sistemului la nivelul întregii Uniuni Europene în numele Tesla.

RDW a refuzat să comenteze problemele identificate de Reuters în statisticile de siguranță ale Tesla, însă instituția a declarat într-un comunicat că „nu se bazează pe afirmații de marketing sau pe statistici externe” atunci când ia decizii și că efectuează propriile „teste, analize și verificări” ale sistemului pe drumuri publice și pe piste de testare. Agenția nu a precizat dacă a evaluat statisticile de siguranță ale Tesla din Statele Unite.

RDW afirmă că „a validat, testat și auditat toate aceste date” prezentate de Tesla. Instituția nu a precizat ce tip de date a colectat Tesla și ce anume măsurau acestea.

Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Sistemul „Full Self-Driving” al Tesla, prezentat în timpul unui test drive, FOTO: Josep Lago / AFP / Profimedia

32.000 de vieți salvate de sistemul de șofat autonom al Tesla?

La scurt timp după ce olandezii au anunțat decizia, pe 10 aprilie, un director de politici publice al Tesla a trimis un email autorităților de reglementare din Suedia prin care solicita o aprobare similară pentru FSD. Ivan Komusanac, directorul în cauză, a atașat o prezentare care afișa afirmația exagerată potrivit căreia automobilele Tesla care utilizează FSD pot parcurge o distanță de peste șapte ori mai mare între accidente decât, în medie, un șofer uman din Statele Unite.

Prezentarea susținea de asemenea că FSD ar fi putut salva 32.000 de vieți și preveni 1,9 milioane de răniri.

Cercetătorii intervievați de Reuters au afirmat că aceste cifre sunt profund înșelătoare, deoarece se bazează pe presupunerea nerealistă că fiecare vehicul din Statele Unite, inclusiv camioanele de marfă și motocicletele cu risc ridicat de accidente, ar fi înlocuit cu un automobil Tesla echipat cu FSD. Cealaltă supoziție majoră e că fiecare Tesla ar fi, într-adevăr, de cel puțin șapte ori mai sigură decât vehiculul pe care îl înlocuiește.

Investigația Reuters a constatat, de asemenea, că Tesla exagerează siguranța tehnologiei prin compararea ratei accidentelor produse de automobilele sale aflate sub controlul FSD care au declanșat airbagurile cu rata accidentelor din Statele Unite pentru toate vehiculele, care include și accidente mult mai puțin grave.

Statisticile puse la îndoială pe care le folosește Tesla

Compania lui Elon Musk își compară automobilele cu vehiculul mediu din Statele Unite, care este mult mai vechi decât media pentru autoturismele Tesla. Acest lucru distorsionează rezultatele deoarece producătorii auto tradiționali au introdus treptat noi funcții de siguranță care reduc numărul accidentelor.

Anders Eriksson, investigator în cadrul Agenției Suedeze pentru Transporturi, a refuzat să comenteze datele furnizate de Tesla, dar a adăugat că autoritățile suedeze „privesc dincolo de cifrele din titluri” și că orice evaluare a unui astfel de sistem nu s-ar baza „exclusiv pe afirmații agregate privind siguranța, ci pe ansamblul dovezilor prezentate”.

Autoritatea nu a răspuns întrebărilor Reuters despre ce alte dovezi a furnizat Tesla.

Dudley Curtis, purtător de cuvânt al organizației de supraveghere European Transport Safety Council, a declarat că organizația sa este „cu siguranță îngrijorată” de faptul că Tesla a prezentat autorităților din Suedia „date de siguranță nesigure” provenite din Statele Unite, după ce Reuters a informat grupul despre această corespondență.

El a adăugat că, dacă Tesla dorește să facă afirmații privind siguranța, ar trebui să „ofere datele unei universități, să le supună unei verificări independente realizate de un cercetător calificat, iar apoi putem discuta”.

Elon Musk la deschiderea megafabricii Tesla de lângă Berlin, FOTO: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tesla mizează pe mașini cu șofat autonom pentru a se relansa în Europa

Tesla a afirmat că aprobarea FSD în Europa este esențială pentru creșterea vânzărilor de vehicule în regiune. Producătorul de vehicule electrice încearcă încă să își recâștige cota de piață după ce vânzările s-au prăbușit anul trecut pe fondul protestelor legate de activitățile politice ale lui Elon Musk, inclusiv apropierea sa de partide politice europene de extremă dreaptă.

Eșecul obținerii aprobării ar putea îngreuna concurența pentru Tesla într-o regiune în care producătorii chinezi de vehicule electrice câștigă constant teren.

În lunile următoare, reprezentanții a 55% dintre statele membre care însumează 65% din populația blocului comunitar trebuie să voteze „da” pentru ca FSD să devină legal în întreaga Uniune Europeană.

Între timp, statele membre pot aproba tehnologia și individual. Un organism de reglementare din Grecia, care a declarat luna trecută că țara intenționează să aprobe FSD, a invocat date „de peste Atlantic” care arătau că „acest sistem conduce în cele din urmă la o scădere foarte semnificativă a numărului de accidente”.

Ministerul grec al Transporturilor a refuzat să răspundă întrebărilor privind faptul dacă datele pe care le-a invocat proveneau din raportul de siguranță al Tesla.

Potrivit emailurilor consultate de Reuters, autoritățile de reglementare din alte țări europene au fost inundate de mesaje din partea șoferilor care citează statisticile de siguranță ale Tesla și solicită aprobarea rapidă a FSD.

Mai mulți proprietari de automobile Tesla au scris autorităților rutiere din Norvegia în toamna anului trecut, invocând raportul Tesla privind siguranța vehiculelor. Unul dintre ei a susținut că tehnologia este „semnificativ mai sigură decât condusul manual obișnuit”, având potențialul de a „reduce accidentele rutiere cu până la 90% și, astfel, de a salva vieți pe drumurile din Norvegia”.

Stein-Helge Mundal, reprezentant al Administrației Drumurilor Publice din Norvegia, a răspuns mai multor entuziaști Tesla afirmând că cifrele companiei „sunt produse chiar de Tesla”, ceea ce face „dificilă găsirea unei corelații cu statisticile privind accidentele deținute de autorități”.