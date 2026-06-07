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Profit.ro

Tesla revine spectaculos când toată lumea îi anunța sfârșitul. Strategie în trei puncte pentru Elon Musk în Europa

Profit.ro
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Vânzările celor două modele Tesla au crescut spectaculos în Europa, în ultimele luni, ca urmare a strategiei de preț care s-a dovedit a fi eficientă. Pe marile piețe, Germania, Franța, Spania sau UK, Tesla a avut creșteri și de trei cifre, relevă analiza Profit.ro.

Europenii au luat cu asalt site-urile Tesla și showroom-urile, acolo unde există, și au comandat în ultimele două – trei luni un număr foarte mare de mașini ale mărcii, atât din cele produse în Germania – Model Y – cât și cele produse în China – Model 3.

Asociația Constructorilor Auto din China a anunțat un volum foarte mare de mașini Tesla Model 3 produse la uzina din Shanghai, ca urmare a vânzărilor accelerate atât pe piața locală, cât și la export.

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