Tesla revine spectaculos când toată lumea îi anunța sfârșitul. Strategie în trei puncte pentru Elon Musk în Europa

Vânzările celor două modele Tesla au crescut spectaculos în Europa, în ultimele luni, ca urmare a strategiei de preț care s-a dovedit a fi eficientă. Pe marile piețe, Germania, Franța, Spania sau UK, Tesla a avut creșteri și de trei cifre, relevă analiza Profit.ro.

Europenii au luat cu asalt site-urile Tesla și showroom-urile, acolo unde există, și au comandat în ultimele două – trei luni un număr foarte mare de mașini ale mărcii, atât din cele produse în Germania – Model Y – cât și cele produse în China – Model 3.

Asociația Constructorilor Auto din China a anunțat un volum foarte mare de mașini Tesla Model 3 produse la uzina din Shanghai, ca urmare a vânzărilor accelerate atât pe piața locală, cât și la export.

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