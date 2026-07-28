Ţiriac Leasing IFN SA pierde definitiv procesul cu Consiliul Concurenței

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a confirmat, prin hotărâre definitivă, încălcarea Legii Concurenţei de către Ţiriac Leasing IFN SA (în prezent BT Leasing Transilvania IFN SA), prin participarea la un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere comercial, informează Consiliul Concurenţei printr-un comunicat, scrie Agerpres.

În anul 2020, autoritatea de concurenţă a sancţionat cu amenzi în valoare totală de 41,2 milioane lei Asociaţia Societăţilor Financiare din România – ALB şi 16 companii membre ale acesteia, pentru încălcarea legislaţiei în domeniul concurenţei, prin participarea la un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere comercial. Ţiriac Leasing IFN SA a fost amendată cu 2,9 milioane lei.

În urma investigaţiei, Consiliul Concurenţei a constatat că aceste companii primeau de la concurenţi, alături de informaţii privind valoarea finanţărilor viitoare individualizate la nivel de companie, şi unele elemente cu un grad ridicat de detaliere, precum valoarea bunului, perioada finanţată, valoarea reziduală, portofoliul de leasing etc. Toate acestea au permis societăţilor participante să cunoască, în mod detaliat şi individualizat, contextul în care avea loc schimbul de informaţii sensibile privind valoarea finanţată, oferind competitorilor posibilitatea de a-şi adapta în consecinţă strategiile comerciale.

Ulterior, ALB a adoptat măsuri de conformare cu legislaţia din domeniul concurenţei, implementând un mecanism de tip „black box”.

„Ţiriac Leasing IFN SA (în prezent BT Leasing Transilvania IFN SA) a contestat decizia Consiliului Concurenţei la Curtea de Apel Bucureşti, iar instanţa a anulat concluzia autorităţii privind participarea acestei companii la practica anticoncurenţială sancţionată. Ca urmare a recursului autorităţii de concurenţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a casat hotărârea primei instanţe şi a menţinut decizia de sancţionare a Ţiriac Leasing IFN SA”, se menţionează în comunicat.

Consiliul Concurenţei a câştigat definitiv procesele cu Alpha Leasing Romania IFN SA, Idea Leasing IFN SA, OTP Leasing Romania IFN SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA şi ALB, ÎCCJ confirmând decizia de sancţionare a autorităţii.

BCR Leasing IFN SA, Piraeus Leasing Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA şi RD Leasing IFN SA nu au contestat decizia Consiliului Concurenţei.