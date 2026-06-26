Titlurile de stat FIDELIS intră la tranzacționare pe Bursă. Tranșa pe 2 ani în lei a fost cea mai accesată

Ministerul Finanțelor a listat vineri la Bursa de Valori București ediția din luna iunie a titlurilor de stat FIDELIS. Subscrierile realizate în perioada 15 -22 iunie a.c., în valoare totală de peste 936 de milioane de lei, devin de acum disponibile pentru tranzacționare.

Pe parcursul zilelor de ofertă, au fost plasate 11.017 ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 442,68 milioane lei și 95,38 milioane euro, echivalentul a 494,11 milioane lei.

Rezultatele acestei ediții

Tranșa specială în lei dedicată donatorilor de sânge a înregistrat o participare notabilă. Această emisiune pe 2 ani a atras 75,48 milioane lei printr-un număr de 1.789 de ordine de subscriere. De asemenea, această ediție a adus o mobilizare excelentă și pe tranșa în euro dedicată donatorilor, cu scadență de 10 ani euro, unde s-au subscris 16,33 milioane euro, echivalentul a 84,59 milioane lei, prin 1.711 ordine.

Cea mai mare cerere din întreaga ediție s-a înregistrat pe scadența de 2 ani în lei, care a fost cea mai accesată emisiune, înregistrând subscrieri de 256,89 milioane lei prin 2.235 de ordine. Celelalte scadențe în lei, de 4 și 10 ani, au atras 61,00 milioane lei, prin 674 ordine, respectiv 49,29 milioane lei, prin 819 ordine.

În ceea ce privește emisiunile în euro, pe lângă tranșa donatorilor, scadența standard de 10 ani în euro a atras 31,25 milioane euro, echivalentul a 161,88 milioane lei, prin 1.431 de ordine. Scadențele de 3 și 5 ani în euro au atras 30,13 milioane euro, echivalentul a 156,09 milioane lei, respectiv 17,67 milioane euro, echivalentul a 91,54 milioane lei.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase de la populație au depășit pragul istoric de 69 de miliarde de lei, prin intermediul a peste 593.000 de subscrieri, confirmând succesul celui mai popular instrument de economisire de pe piața financiară românească.

Bilanțul primului semestru al anului 2026

Programul FIDELIS a înregistrat în primele șase luni ale anului 2026 investiții cosiderabile. Cumulând rezultatele celor șase ediții din acest an, valoarea totală a subscrierilor se ridică la peste 7,69 miliarde lei, fiind plasate în total 87.669 de ordine de subscriere.

Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2026: aceștia au investit în total peste 633 milioane lei prin 14.876 ordine, salvând vieți și investind în viitorul lor.

Titlurile de stat FIDELIS sunt instrumente financiare cu risc zero, iar veniturile realizate din dobânzi și din eventualele câștiguri de capital la Bursa de Valori București sunt neimpozabile.