Toată țara, sub cod portocaliu și galben de caniculă: temperaturile ajung la 37 de grade. Cât ține valul de căldură

Persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să evite complet deplasările în timpul zilei, când temperaturile sunt cele mai ridicate/ FOTO: Shutterstock

Valul de căldură se intensifică și extinde în toată România, anunță meteorologii, care au emis alerte cod portocaliu și galben de caniculă, valabile de astăzi și până vineri, la ora 21.00.

De la ora 12.00 și până diseară, la ora 21.00, este în vigoare o alertă cod galben de caniculă, ce vizează mare parte din țară.

Potrivit ANM, joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.

Codul galben de caniculă valabil în 25 iunie, ora 12 – 25 iunie, ora 21

Ulterior, de mâine, de la ora 12.00, până seara, la ora 21.00, intră în vigoare alte două alerte: una cod galben de caniculă și alta cod portocaliu, ce vizează toată țara.

Astfel, vineri (26 iunie) valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade.

În același timp, este cod portocaliu de caniculă în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Aici, vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Codurile galben și portocaliu de caniculă sunt valabile în 26 iunie, ora 12 – 26 iunie, ora 21

Cât ține valul de caniculă

Potrivit ANM, în intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade.

ANM precizează că valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.