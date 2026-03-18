„Tokenurile AI”, noua idee apărută în Silicon Valley privind plata angajaților

Fondatorul și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, ține în mână un procesor Vera în timp ce vorbește în cadrul unei conferințe de presă Nvidia înaintea târgului tehnologic CES, luni, 5 ianuarie 2026, în Las Vegas. Sursă foto: John Locher / AP / Profimedia

Jensen Huang, CEO-ul celei mai valoroase companii din lume raportat la valoarea de pe bursă, a descris computerele viitorului drept „echipamente de producție” care vor genera „tokenuri AI” care vor putea fi folosite inclusiv pentru piața angajaților, relatează Business Insider.

În contextul folosit de Huang, tokenurile sunt unități de text – un cuvânt sau o parte dintr-un cuvânt – care determină modul în care este măsurată și tarifată activitatea AI. Un cuvânt scurt poate reprezenta un singur token, în timp ce cuvintele mai lungi pot fi împărțite în mai mulți. Ca regulă generală, un token are aproximativ patru caractere.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic, urmăresc numărul de tokenuri procesate atunci când un utilizator introduce text și câți sunt generați ca răspuns – iar giganții AI facturează în funcție de asta companiile pe care le au drept clienți.

Cu cât cineva lucrează mai mult cu un text, cu atât sunt necesari mai mulți tokeni pentru ca modelele AI să îl proceseze. Spre deosebire de costurile existente cu software-ul, care sunt facturate sub formă de abonamente sau taxe fixe, AI este tarifată în funcție de utilizare.

Ce legătură au tokenurile AI cu plata angajaților

Vorbind săptămâna aceasta la Conferința GTC privind AI organizată de Nvidia, Huang a spus că, În viitor, pe măsură ce tehnologia AI va deveni și mai centrală pentru muncă, inginerii ar putea primi „bugete de tokenuri” pentru a-i ajuta să devină mai productivi.

În discursul său principal de luni, el a sugerat chiar ideea de a oferi inginerilor Nvidia tokenuri în valoare de jumătate din salariul lor anual, pentru a atrage talente.

Huang a reluat această idee marți. El a spus că aceste costuri vor merita, mai ales în cazul inginerilor foarte bine plătiți, care pot obține creșteri semnificative de productivitate cu ajutorul așa-zișilor „agenți AI”, adică aplicații autonome capabile să execute diverse sarcini cap-coadă.

„Dacă le-aș adăuga încă 100 de dolari pe zi ca cost de rulare a modelului – cost de tokenuri – aș fi mai mult decât dispus să o fac”, a spus Huang despre plata suplimentară a inginerilor, în special în perioadele intense de activitate. „Dacă aș adăuga chiar și 1.000 de dolari în perioadele de vârf, aș fi mai mult decât fericit să o fac”, a subliniat el.

Huang a adăugat că hardware-ul mai puternic și mai eficient energetic poate genera tokenuri la costuri tot mai reduse în timp.

Business Insider notează că Huang nu este singurul care promovează această idee. Conceptul începe să prindă contur în întreaga industrie tech, inginerii întrebând despre resursele de calcul în timpul interviurilor, iar directorii le iau în considerare ca parte a pachetelor de compensație.