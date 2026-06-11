Tot ce trebuie să știți despre proiectele de digitalizare finanțate din fonduri europene

Transformarea digitală este esențială pentru dezvoltarea organizațiilor din România, iar prin proiectele de digitalizare finanțate din fonduri europene, atât sectorul public, cât și cel privat au acces la finanțare pentru modernizarea infrastructurii IT.

Prin Programele Regionale gestionate de ADR-uri, IMM-urile pot accesa finanțări dedicate transformării digitale, cu accent pe creșterea competitivității, eficientizarea activităților interne și îmbunătățirea capacității de raportare și control operațional. De asemenea, sunt disponibile finanțări pentru proiecte de digitalizare, care vizează dezvoltarea infrastructurii digitale, creșterea interoperabilității sistemelor și reducerea activităților administrative realizate manual.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de HP