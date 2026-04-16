Tot mai mulți tineri ajung la reumatolog după sală. De ce stilul de viață modern ne uzează articulațiile mai repede decât vârsta

Tot mai mulți tineri ajung la medicul reumatolog nu din cauza unor boli rare, ci după episoade de efort aparent banale: un antrenament prea intens, o mișcare greșită sau o perioadă de suprasolicitare care afectează articulațiile. Vârsta este rareori problema. De fapt, în prezent, stilul de viață modern îmbătrânește prematur organismul, explică dr. Claudia Dragomir, medic specialist reumatologie și ecografie 4D în cadrul Hyperclinicii MedLife Medical Park.

Durerile acute la nivelul articulațiilor – umeri, coate, genunchi, șold – sunt cele care îi aduc pe tineri la cabinetul medicului reumatolog. Aceste dureri sunt cauzate, de regulă, de suprasolicitare, de eforturi făcute în anumite contexte, precizează dr. Claudia Dragomir. Iar un astfel de context poate fi, pur și simplu, mersul la sală.

Ne uzăm mai repede decât ar trebui

„Contrar opiniei populare, reumatologia nu este o specialitate care se ocupă doar de pacienți vârstnici, ci se ocupă cu tot ce ține de sănătatea aparatului locomotor, cu tot ce ne ajută pe noi să ne mișcăm. Și aici vorbim de articulații, de oase, de tendoane, de ligamente, de mușchi. Practic, de tot ceea ce înconjoară articulația și osul. Patologia aceasta care, într-adevăr, este foarte comună – de suprasolicitare, de traume, de uzură, nu mai este, din păcate, doar asociată vârstei înaintate. Stilul de viață pe care îl avem astăzi ne îmbătrânește un pic mai repede, ne uzează mai repede organismul decât odinioară”, explică dr. Dragomir.

Foarte mulți tineri lucrează în medii statice – cum este munca la birou – și, ca să compenseze lipsa de activitate fizică, merg la sală și ajung să se suprasolicite. Fie nu fac suficientă încălzire, fie nu beneficiază de consilierea unui antrenor, fie nu respectă regulile de utilizare a aparatelor și astfel exagerează fără să-și dea seama. Apoi, merg la reumatolog cu inflamații în articulații: bursite, tendinite, tendosinovite, dar și cu mici rupturi de tendoane, enumeră dr. Dragomir.

Nu puțini vin cu o patologie deja existentă, dar care nu este încă exprimată, pentru că organismul are metode de a compensa deficitele pe termen lung, și, până să apară manifestările, durează, adaugă specialista.

„De obicei, ca să apară manifestările, e nevoie de un factor declanșator. Dacă ne referim la persoanele tinere, fără patologii asociate, acest factor declanșator poate fi o suprasolicitare. Apare durerea și ei vin pentru că îi doare. Durerea este simptomul care aduce, de cele mai multe ori, pacientul la medic”, mai spune dr. Dragomir.

Rolul ecografiei musculoscheletale pentru diagnostic corect

Un diagnostic corect se obține în mai mulți pași. Pe lângă analizele de sânge, ecografia musculoscheletală oferă informații referitoare la modificările intervenite, lucru absolut necesar pentru instituirea tratamentului personalizat.

„Dacă există lichid acumulat, se scoate lichidul, dar se pornește mai întâi cu un antiinflamator, cu relaxante musculare, cu medicație – destinate tendoanelor, ligamentelor, articulațiilor, în funcție de nevoia fiecărui pacient”, precizează medicul reumatolog.

Faptul că are dublă specializare – și de medic reumatolog, și de specialist în ecografie – îi permite dr. Claudia Dragomir să trateze pacienții ajunși în cabinet fără a mai pierde timp prețios. „Evident că pacienții care se adresează doar pentru serviciul de ecografie musculoscheletală, în baza serviciului pe care îl solicită, atribuțiile mele se rezumă la a face ecografia, a o interpreta și a face recomandările de rigoare. Prima recomandare este să meargă ori la reumatolog, ori la ortoped, cele două specialități care cumva se întâlnesc la graniță”, subliniază specialistul.

În ultimii ani, adaugă dr. Dragomir, ecografia a căpătat un loc foarte important în investigațiile paraclinice, în ceea ce înseamnă evaluarea aparatului locomotor.

„Ecografia musculoscheletală este, practic, o măsură complementară prin care putem să evaluăm tot ce ține de aparatul locomotor: mușchi, tendoane, ligamente, articulații, burse. În urma acestei investigații neinvazive, care durează foarte puțin – în comparație cu un RMN sau cu alte investigații mult mai complexe – putem evalua foarte precis sănătatea aparatului locomotor. Putem identifica atât variantele naturale, normale, anatomice, cât și modificările patologice. În ecografia 4D, evident că avem o capacitate mult mai mare de a vedea detaliile de finețe. Pentru că în momentul în care vorbim de ecografie musculoscheletală, este foarte importantă calitatea aparatului cu care lucrăm”, mai spune medicul.

Ecografia 4D, vizualizare în dinamică

Ecografia 4D permite vizualizarea în timp real, în dinamică, în mișcare, a tuturor structurilor, completează specialistul: „Avem la dispoziție și o serie de teste dinamice cu care să evaluăm mobilitatea normală a acestor structuri și asta ne permite, în timp real, să vedem dacă există inflamație, dacă există patologie, dacă există nevoia de intervenție, cum ar fi puncțiile evacuatorii, infiltrațiile ecoghidate, situații în care oferă o precizie foarte mare. Toate aceste lucruri sunt în beneficiul real și direct al pacientului. Pentru că, de exemplu, atunci când e nevoie de inflitrații ecoghidate, ne putem duce acolo unde este problema principală, avem control pe ceea ce facem și lucrurile sunt mai ușor de gestionat. Rezultatele apar aproape imediat, de cele mai multe ori. Ecografia 4D are o expertiză mai mare, tocmai pentru că este 4D și nu este 2D sau 3D, avem posibilitatea să vizualizăm mult mai bine chiar și în situațiile dificile”.

Durere de șold, problemă la coloană

Cel mai bine ar fi ca la ecografia musculoscheletală pacienții să vină cu recomandare de la medicul specialist, chiar dacă investigația nu este invazivă și nici iradiantă. Dr. Dragomir explică de ce: „Am remarcat că atunci când pacienții vin cu de la sine putere zicând că «mă doare șoldul», de exemplu – șoldul este un exemplu foarte bun pentru că durerea poate să vină din coloana lombară și să iradieze în șold – șoldul fiind și o structură

mult mai profundă, acoperită de multe fascii, mușchi, tendoane, plus strat adipos, care la majoritatea pacienților nu este deloc în cantitate neglijabilă, este mai greu de evaluat. Și, de foarte multe ori, pacienții care vin pentru o ecografie musculoscheletală la nivelul șoldului, în realitate, nu au nevoie de această investigație. Și este nevoie să redirecționăm investigațiile în direcția patologiei pe care o au de fapt. Adică la coloană. De aceea, cumva, ca să evităm situațiile acestea neclare, cel mai corect este ca pacienții să vină, într-adevăr, cu recomandare de la un medic specialist”.

„Predispoziția genetică pregătește scena”

Pe de altă parte, reumatologia se ocupă și cu bolile autoimune, completează dr. Claudia Dragomir: „Bolile autoimune sunt bolile pe care le moștenim genetic ca predispoziție. Dar, pentru ca ele să se declanșeze, avem nevoie de intervenția unor factori declanșatori pe care îi aducem singuri în viața noastră. Cu alte cuvinte, eu mă pot naște cu predispoziția genetică, cu moștenirea genetică de a face un anumit pachet de boli autoimune – și aici pot să fie reumatologice, tiroidiene și așa mai departe – dar eu rămân cu predispoziția care doar mă vulnerabilizează, mă face susceptibil. Nu voi face boala decât atunci când voi acumula suficienți factori declanșatori care, împreună cu acea genă pe care eu am moștenit-o și care mă vulnerabilizează, declanșează boala autoimună, în fapt. Mie îmi place să le spun pacienților că predispoziția genetică este cea care pregătește scena, dar ca spectacolul să înceapă este nevoie de intervenția factorilor declanșatori. Și aici aș putea să pomenesc infecțiile, stresul psiho-emoțional, stresul fizic, alimentația, stilul de viață”.

În accepțiunea dr. Dragomir, pacient tânăr înseamnă de la vârsta de19 ani și până la 40-50 de ani, așadar o categorie vastă. Ei bine, ei vin cu manifestări ușor atipice, dar generalizate: oboseală cronică, diverse erupții pe piele, dureri articulare nespecifice și încep să se investigeze.

„De regulă, majoritatea pacienților din intervalul pe care vi l-am citat sunt cu patologie de suprasolicitare, traumatică și sunt cei care încearcă să aibă un stil de viață activ și se trezesc că dintr-o dată nu reușesc să țină pasul. Au muncă de birou, sunt statici, se duc să joace tenis, să facă pilates sau să facă diverse activități și se trezesc că au diferite simptome. Patologia coloanei este foarte des întâlnită la tinerii din același interval pe care l-am menționat, tot pentru că fac mișcări bruște, agresive, nu sunt pregătiți, musculatura e flască, nu au tonifiere suficientă. Ei se adresează cu sindroame radiculare, cu dureri iradiate din coloana cervicală sau din coloana toracală și lombară și care se manifestă periferic. Le amorțesc mâinile, picioarele, au diverse senzații, evident că se sperie și ajung la reumatologie pentru investigații”, completează specialistul.

Rezultatul bun și de durată ține de munca în echipă

Sunt și situații în care pacienții care vin cu patologie de suprasolicitare a unei articulații, după efectuarea ecografiei și decelarea patologiei, mai au nevoie și de alte investigații imagistice. De la o simplă radiografie și până la evaluarea podiatrică (a eventualelor afecțiuni la nivelul piciorului), care îi ajută pe specialiști să vadă dacă există factori care întrețin patologia respectivă. „Sunt și situații în care este nevoie de RMN. Pentru că, oricât de utilă este ecografia 4D pentru că a ne ajuta să vedem structurile în dinamică, pot exista situații în care nu se pot vedea corect și complet structurile de interes. Atunci este nevoie să completăm cu o investigație de mai mare acuratețe, cum este imagistica prin rezonanță magnetică la nivelul articulațiilor. În același timp, se direcționează pacientul către un consult de reumatologie – dacă ține de sfera de reumatologie – sau ortopedie, dacă este nevoie de intervenția medicului ortoped”, completează dr. Dragomir.

Un rezultat bun al tratamentului și de lungă durată se obține în echipă, o echipă multidisciplinară din care face parte și medicul de recuperare. Rolul său este foarte important, mai ales că pacienții sunt persoane tinere care vor să se reîntoarcă la activitățile cotidiene, la stilul de viață activ, fără durere, fără disconfort, fără redoare funcțională.

„Pe lângă investigațiile complementare, se merge tipic: dacă avem o durere de articulații, dacă pacientul preferă varianta de medicație pe gură, atunci se merge așa. Dar am multe cazuri în care eu le spun pacienților, de exemplu: «Aveți o bursită în cantitate mare», asta înseamnă o cantitate de lichid suficient de mare într-un săculeț, într-o bursă, care evident nu va trece cu 10 zile de tratament antiinflamator. Și atunci e nevoie și de un răspuns mai prompt, pe care îl obținem dacă intervenim și cu acest control ecografic și extragem lichidul respectiv. Sunt foarte mulți pacienți care acceptă, dar sunt și pacienți care din motive de fobie, de preconcepție, refuză în primă fază și preferă varianta per os (n.r. – medicației orale)”, mai spune specialistul.

Dacă inflamația devine cronică, rezultatele apar mai greu

Pe lângă medicația care adresează tipul de durere, mai este nevoie și de vitamine, minerale, oligoelemente care facilitează procesul natural de recuperare a zonei respective. „Dar, de regulă, e foarte important de analizat și de integrat toate aspectele, astfel încât să obținem o remisiune cât mai rapidă și cât mai de lungă durată”, subliniază dr. Dragomir.

Un alt lucru important de care depinde vindecarea este acela că trebuie înțeles contextul îmbolnăvirii și, implicit, schimbat.

„Dacă nu facem lucrurile gospodărește, cum îmi place mie să spun, ca la carte, și dacă nu le facem cu asumare, evoluția poate fi mai lentă, și de aceea este nevoie ca pacientul să înțeleagă că e o muncă de echipă. Eu, ca medic reumatolog, dumnealui ca pacient, medicul de recuperare, atunci când este nevoie de intervenția lui, medicul neurolog sau alte specialități complementare. Dacă nu înțelege că e o muncă de echipă și fiecare trebuie să-și facă treaba cât mai bine și cât mai corect, e greu să obții un răspuns bun care să dureze”, atrage atenția medicul.

Aceasta înseamnă că un tânăr se poate întoarce la activități fizice solicitante doar atunci când este pregătit. Altminteri, lucrurile redevin problematice: „Apare o frustrare, ca să nu mai pomenim de inflamație, care devine cronică. Iar inflamația cronică înseamnă că organismul s-a obișnuit că acolo este o problemă și încearcă să se adapteze. Și e foarte greu să vindecăm atunci când corpul s-a obișnuit cu o situație patologică la care s-a adaptat. De aceea e important să se adreseze, ideal, cât mai repede după ce a început să apară disconfortul, pentru că în felul acesta și vindecarea apare mai repede și rezultatele sunt mult mai bune”.

Prejudecăți ale femeilor la 40 de ani și ale bărbaților la 50 de ani

O prejudecată pe care medicul reumatolog o întâlnește des este aceea că orice disconfort legat de articulații este o problemă de bătrânețe. „Există această teamă, de obicei la femeile în jur de 40 de ani și la bărbații în jur de 50 de ani. Femeile au tendința să asocieze absolut orice ține de durere, de disconfort la nivelul unei zone articulare, cu osteoporoza și cu menopauza. Evident că este greșit”, punctează medicul.

Sigur că osteoporoza, adaugă specialista, are un impact asupra calității articulațiilor, tendoanelor, oaselor, pentru că, așa cum se știe, osteoporoza înseamnă o demineralizare, o slăbire a osului care predispune la fracturi. „Artroza este un efect secundar sau o consecință secundară, dar primul risc la osteoporoza certificată și dovedită este fractura, care, într-adevăr, se vindecă mai greu și, de cele mai multe ori, cu sechele. Dar osteoporoza severă în jurul vârstei de 40 sau imediat după instalarea menopauzei este, de obicei, rară. Osteoporoza severă apare la persoanele care asociază și artroza la o vârstă mai înaintată. Bărbații, în schimb, se raportează la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată un prag psihologic, și care îi determină să afirme la orice simptomatologie: «doamna doctor, știu că am 50 de ani și știu că de acum încep să doară toate». E greșit”, consideră medicul.

Potrivit dr. Dragomir, procesul de îmbătrânire este un proces fiziologic, este un proces care face parte din ciclul vieții, așa cum este nașterea, cum este creșterea, cum este dezvoltarea: „Și îmbătrânirea este parte din ceea ce se integrează în mod normal în ciclul vieții. Dar procesul de îmbătrânire trebuie să fie unul blând, trebuie să fie unul echilibrat. Tot timpul le spun pacienților: trebuie să facem tot ce ține de noi să îmbătrânim frumos. Pentru că a îmbătrâni este ceva firesc și normal, dar perioada de bătrânețe trebuie să fie perioada în care culegem roadele a ceea ce am clădit toată viața. O perioadă în care lucrurile se așează, în care ne bucurăm de nepoți, de copii, de realizările noastre, și nu o perioadă în care să fim limitați ca funcționalitate, să nu ne mai putem desfășura activitățile, să nu ne bucurăm de viață”.

„Corpul transmite semnale pe care trebuie să le înțelegem”

Un rol important în atingerea acestui obiectiv îl are însă prevenția. „Cu cât intervenim mai repede, cu cât reușim să modulăm și să ghidăm procesul de îmbătrânire, cu atât procesul în sine se derulează mai armonios și, evident, cu rezultate bune asupra calității vieții pacientului. Acesta este, de fapt scopul, reumatologiei: să avem control asupra calității vieții, indiferent că vorbim de boală autoimună, că vorbim de boală degenerativă – deci mecanică, de uzură – trebuie să existe o calitate a vieții, trebuie să existe o mobilitate în viața pacientului, pacientul să se poată desfășura ca un om normal”.

Educația împiedică îmbătrânirea prematură

În această ecuație, un rol covârșitor îl joacă educația, subliniază medicul: „Eu spun așa: până la 18 ani creștem. De la 18 ani și o zi îmbătrânim – de la piele până la toate organele, deși noi, la 20, chiar 30 de ani, de fapt, nu ne simțim deloc bătrâni. Ne simțim în floarea vârstei, atunci putem să facem orice, pentru că suntem tineri. Și, de fapt, procesul de uzură intervine de la 18 ani, ușor, ușor. În timp, se strică”.

Și articulațiile pot suferi de la vârste tinere, iar manifestările serioase să fie resimțite de-abia mai târziu. De exemplu, spune medicul, nu doar persoanele vârstnice au nevoie de infiltrații intraarticulare. Foarte mulți tineri aleargă și își strică meniscul. Sau calcă greșit prin presiune, în timp, meniscul se deteriorează, atrage atenția medicul. „Diverse sporturi, schiuri, snowboard, patinaj pot nenoroci genunchii. Pacienții vin atunci când îi dor. Sunt foarte mulți care vin și spun «îmi pocnesc genunchii». Dar ei au patologie de mulți ani până când vin la medic. În aceste situații se recomandă de foarte multe ori infiltrații cu substanțe vâscoelastice, cum sunt, de exemplu, acidul hialuronic, peptidele de colagen. De asemenea, putem să asociem antiinflamatorii, anestezic, proloterapie, care iarăși e foarte puțin invazivă și cu rezultate foarte bune. Sau PRP-ul, plasma îmbogățită cu trombocite, care presupune recoltarea de sânge de la pacient, centrifugarea și injectarea cu efect regenerativ. Foarte mulți dintre ei, mai ales cei tineri – puțin peste 30 de ani poate, când aud ideea de infiltrație, au reacția asta: «aoleu, dar așa de bătrân sunt? Pentru că dacă încep de pe acum cu infiltrațiile, pe la 60 de ani, ca mamaie, ce fac?». Și atunci vin și explic, mai ales doamnelor: dacă la dermatolog vrem să mergem ca să ne mai facem un tratament, să facem injectări cu toxină botulinică pentru a nu face riduri, la fel și aici. Ideea de prevenție trebuie avută în vedere de la început, ca să nu se rupă de tot structura respectivă, ca să nu degenereze de tot”, insistă dr. Dragomir.

Pentru că și aici, ca și în alte specialități medicale, e mult mai simplu să previi sau să tratezi leziuni incipiente decât patologii deja instalate de mulți ani.

Fac, dar nu forțează, pentru că întotdeauna am spus corpul îndică. Exact ca atunci când avem un copil mic de mână și îl târâim în pașii noștri mari de aduți, după noi, dar noi ne grăbim de el, are pașii mici și spune, dar nu mai pot să merg că mă dor picioarele. Ție milă de el și faci pașii mai mici să-i permiți și lui să se adapteze.



La fel, trebuie să facem și cu al nostru corp. Fac un efort, cum sunt doamnele care de obicei, când se tensionează, sunt bunice și stau acasă și fac diverse lucruri, și fac menașe, stau cu nepoței și fac, și fac, și fac. Și la un moment dat le zic, bun, facem, nu spun să nu facem, dar atenție la ce transmite corpul.



Dacă corpul spune au, noi simțim, doar că suntem obișnuiti să ne glijăm. E, m-a durut un pic, dar las că n-am acum timp. Și o să facem așa până când vrând nevrând nu vom mai avea oportunitatea să spunem n-am timp să bag în seamă chestia asta pentru că mă va durea suficient de tare.



Dar, din păcate, tot ce înseamnă aparat locomotor, trebuie menținut. Nu e doar de, avem rezultate acum, și gata, nu mai fac nimic, mă întorc la proastele obiceiuri, sau, nu mă întorc în aceeași situație în care m-am obișnuit. Întotdeauna trebuie să percepem de ce amvem, de ce am făcut asta, și cum facem ca pe viitor să nu mai ajungem în situația.



Și dacă facem așa, și din nou pun accent pe muncă, de echipă, pentru că nu e numai despre cât de grozav e medicul, în general, părerea mea, este despre cum avem chimie cu pacientul. Dacă pacientul e ca la preot, știți? Când te duci la preot, dacă te descarci așa, cu tot sufletul, parcă ți-e drag și te mai duci, da?



Pentru că te simți bine. Dacă nu ai încredere, nu te duci. Și atunci, e important ca pacientul să se simtă confortabil, să simtă, da, am avut chimie, am înțeles, mi-ai explicat.

