Toți au crezut că este o jucărie inutilă. Era motorul unei revoluții industriale

Cei care o văd trecând vorbesc despre o chestie ciudată, fără viitor. Nimeni nu își dă seama că prin fața lor trece invenția care va schimba pentru totdeauna felul în care se mișcă lumea.

Nu este nici impresionantă, nici rapidă. Face zgomot. Se mișcă încet. Și cel mai rău lucru? Nu are cai, scrie Naftemporiki. Locuitorii din Mannheim se opresc și privesc uimiți la ciudata mașinărie cu trei roți care străbate străzile orașului. Unii zâmbesc ironic. Alții privesc cu curiozitate. Pentru majoritatea, este încă o invenție excentrică a unui inginer care încearcă să înlocuiască ceva ce funcționează de mii de ani.

Niciunul dintre ei nu știe că este martor la unul dintre cele mai importante momente din istoria tehnologiei. Acel test drive public al Benz Patent-Motorwagen nu este doar un test. Este momentul în care se naște automobilul modern și odată cu el o industrie care va transforma economiile, orașele, comerțul și, în cele din urmă, însăși viața de zi cu zi a miliarde de oameni. Jurnalul scrie 3 iulie 1886.

Benz Patent-Motorwagen – 1886. . Credit line: Nano Calvo / VWPics / Universal images group / Profimedia

Brevetul considerat „certificatul de naștere” al mașinii

Cu câteva luni mai devreme, Karl Benz depusese brevetul numărul 37435, pe care Mercedes-Benz însăși îl descrie astăzi drept „certificatul de naștere al automobilului”.

Marea sa inovație nu este doar un motor. Nu ia o trăsură și îi adaugă un motor. El proiectează de la zero un vehicul în care motorul, șasiul și transmisia formează o singură unitate.

Rezultatul pare aproape comic după standardele actuale. Un vehicul cu trei roți care cântărește aproximativ 265 de kilograme, construit din tuburi de oțel și lemn, cu un motor monocilindric în patru timpi de 954 de centimetri cubi, care produce doar 0,75 cai putere la 400 de rotații pe minut.

Viteza sa maximă abia atinge 16 kilometri pe oră.

Totuși, sub această aparență umilă se ascund tehnologii care aveau să definească automobilismul timp de mai bine de un secol: aprindere electrică, răcire cu apă, un diferențial și un motor cu ardere internă conceput exclusiv pentru mașini.

Când inovația provoacă mai multe hohote de râs decât admirație

Astăzi e ușor să-i iei succesul de la sine înțeles. Dar pe atunci, nimic nu era de la sine înțeles.

Majoritatea oamenilor privesc Motorwagen-ul cu neîncredere. Trăsurile trase de cai sunt considerate singurul mijloc de transport rezonabil. Noul vehicul este caracterizat de mulți ca o jucărie scumpă, zgomotoasă și periculoasă. O jucărie inutilă.

Paradoxul este că Bentz a demonstrat deja că ideea sa funcționează. Ceea ce nu a demonstrat încă este că poate schimba viețile oamenilor. Și aici intervine soția sa.

Bertha Bentz face ceea ce am numi astăzi… cea mai bună lansare de produs din istorie. Doi ani mai târziu, Bertha Benz ia în secret Motorwagen-ul împreună cu cei doi fii ai lor și începe o călătorie de la Mannheim la Pforzheim.

Nu cere permisiunea. Nici măcar nu-l informează pe soțul ei. Pur și simplu începe.

Traseul de aproximativ 106 kilometri este primul test rutier major cu mașini din istorie.

Dar, în realitate, este mult mai mult decât atât. Este primul test drive, primul test de fiabilitate și poate prima campanie de marketing cu adevărat reușită pentru o mașină.

În timpul călătoriei, ea cumpără benzină de la farmacii, transformându-le fără să vrea în primele „benzinării” din lume. Când frânele se uzează, ea cere unui cizmar să le acopere cu piele, punând astfel bazele plăcuțelor de frână moderne.

Dar cel mai important lucru este altceva. Dovedește că mașina nu este o mașinărie ciudată pentru demonstrații. Este un mijloc care poate fi folosit în viața de zi cu zi. Din acel moment, încep să sosească primele comenzi serioase.

De la un mic atelier la cea mai mare companie auto a vremii

Succesul modelului Motorwagen deschide calea pentru creșterea spectaculoasă a companiei Benz & Cie.

La începutul secolului al XX-lea, compania devenise cel mai mare producător de automobile din lume.

În 1926, a fuzionat cu compania lui Gottlieb Daimler, creând Daimler-Benz, Mercedes-Benz de astăzi. O mică idee dintr-un atelier din Mannheim s-a transformat într-unul dintre cele mai puternice grupuri industriale din istorie.

Mașina nu schimbă doar transportul. Schimbă economia.

Cea mai mare moștenire a lui Karl Benz nu este mașina în sine. Este ceea ce se naște datorită ei.

Industria auto creează milioane de locuri de muncă, schimbă fața orașelor, dă naștere industriilor petroliere, de anvelope, siderurgice și sticlei, stimulează construcția de autostrăzi, transformă lanțurile de aprovizionare și schimbă modul în care oamenii și mărfurile călătoresc.

Astăzi, la aproape 140 de ani de la acea scurtă călătorie pe străzile din Mannheim, industria auto globală produce aproape 100 de milioane de vehicule pe an și este unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei globale.

O nouă revoluție, cu aceeași întrebare

Ironia istoriei este că industria creată de Benz se confruntă astăzi cu cea mai mare transformare de atunci.

Mobilitatea electrică, inteligența artificială și condusul autonom pun la încercare motorul cu ardere internă în același mod în care au pus odinioară la încercare calul.

Și, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna în cazul schimbărilor tehnologice majore, cele mai radicale idei sunt încă întâmpinate cu scepticism de către mulți.

Viitorul trece întotdeauna neobservat

În ziua aceea, la Mannheim, nimeni nu aplauda. Nu exista niciun simț al istoriei. Nu erau fotografi. Nu erau titluri de presă.

Este doar un bărbat cu o tricicletă ciudată și un mic grup de trecători care îl privesc cu uimire.

La urma urmei, viitorul rareori își face o intrare zgomotoasă. De obicei, trece prin fața ochilor noștri deghizat într-o idee ciudată, pe care majoritatea oamenilor o consideră imposibilă, inutilă sau chiar ridicolă.