Traian Băsescu face inventarul greșelilor pe care le-ar fi făcut Nicușor Dan: „Practic, nu poate servi țara”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-un interviu pentru Recorder, că marea greșeală a lui Nicușor Dan în soluționarea crizei politice este refuzul de a lua în calcul alegerile anticipate. Băsescu crede că actualul șef al statului a făcut mai multe erori de la începutul crizei.

În primul rând, Traian Băsescu îi reproșează actualului șef al statului lentoarea cu care ia deciziile.

„Dacă vă uitați în evenimentele desfășurate în timpul mandatului meu, veți constata reacții mult mai rapide la desemnarea noilor premieri. Acum sunt două oferte pe masă, aș fi optat pentru una dintre ele a doua zi după ce au fost anunțate, pentru că nu-i treaba președintelui să se ocupe de majoritate”, a spus Băsescu.

„Pentru mine este un mister”

„Pentru mine este un mister modul întârziat cum lucrează”, a adăugat acesta.

De asemenea, el crede că Nicușor Dan ar fi trebuit să intervină în dezbaterile dintre partide încă dinaintea votării moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„Președintele nu a făcut niciun efort pentru a preveni depunerea moțiunii de cenzură, dar asta nu înseamnă că a fost în înțelegere cu PSD, ci a avut o evaluarea greșită asupra efectelor moțiunii. N-a mizat pe reacția PNL la dimensiunile astea, a mizat pe ce se întâmplă de 20 de ani în relația PSD-PNL: „Lasă că ne înțelegem noi, punem alt premier și mergem mai departe!” Pentru că ei sunt în tandem de 20 de ani”, a comentat fostul președinte.

Însă Băsescu a insistat asupra subiectului alegerilor anticipate, despre care a spus că ar trebui luate în calcul de către președintele Dan, chiar dacă acesta le exclude.

„Este o mare greșeală. Când sunt doi ani și jumătate în față, ai o pârghie. Președintele greșește când spune că nu vrea să creează condiții de anticipate. Are acest instrument asupra celor care nu vor să meargă în alegeri foarte repede (…) De ce nu se grăbește să utilizeze această pârghie? Nu spun că trebuie să o utilizeze, dar trebuie să o creeze tactic”, consideră Traian Băsescu.

Pârghia pe care nu o folosește Nicușor Dan

El a menționat și desemnarea drept candidat de premier a lui Adrian Veștea spunând că președintele ar fi trebuit să-l anunțe pe Bolojan, chiar dacă știa că acesta ar respinge această variantă, păstrând astfel „o colaborare loială” între instituții. Iar acum nu ia o decizie fermă privind viitorul premier.

„Toată lumea îi spune: „Mai ai o pârghie, fă o desemnare”. El nu face nimic. Practic, nu poate servi țara. E un președinte care acum nu poate servi țara, într-un moment de criză internă. Nu poate să asigure guvernul. Cred că se îndreaptă iarăși spre o opțiune greșită, cu Alexandru Nazare. Atâta timp cât ai două propuneri de la PSD și PNL să vii tu cu a treia… Vino cu una din propunerile partidelor, atâta timp cât ai transferat partidelor responsabilitatea, în mod neconstituțional, aș spune…”, a conchis Traian Băsescu.