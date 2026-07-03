Transparența salarială la români: Firmele nu pot fi amendate. Oficial: Obligațiile „nu produc efecte în sarcina angajatorilor”, fără legea de transpunere a directivei UE
StartupCafe.ro
În România, firmele și alți angajatori nu pot fi amendați, în acest moment, pentru încălcarea prevederilor directivei UE de transparență a salariilor, în lipsa unei legi interne de transpunere în legislația națională a directivei europene, deși actul normativ UE a intrat în vigoare de aproape o lună, relevă un răspuns transmis de Ministerul Muncii la solicitarea StartupCafe.