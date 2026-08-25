Tranzacție: Companie poloneză de turism intră în România. eTravel, cu un mare fond de investiții în spate, achiziționează un pachet majoritar de acțiuni în Accent Travel & Events

eTravel S.A., companie de business travel management (BTM) susținută de Enterprise Investors, a achiziționat un pachet majoritar în Accent Travel & Events, unul dintre principalii jucători independenți de pe piața românească din domeniu.

Tranzacția marchează intrarea eTravel în România și ȋi consolidează poziția ca grup de business travel management, cu o puternică componentă tehnologică, în Europa Centrală și de Est.

Tranzacția are la bază o rațiune strategică clară, împărtășită de ambele companii. Pentru eTravel, aceasta reprezintă un pas important în expansiunea geografică și un parteneriat cu un antreprenor puternic și consacrat pe piața românească de BTM.

Cele două afaceri sunt complementare: Accent Travel & Events aduce experiența locală și înțelegerea profundă a specificului pieței, în timp ce eTravel contribuie cu componenta tehnologică și portofoliul de produse care oferă jucătorului local un avantaj competitiv.

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