Tranzacție în România: una dintre cele mai bogate familii din Belgia vinde un depozit

Dezvoltatorul imobiliar WDP, al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, pregătește vânzarea unei proprietăți logistice în România către utilizatorul final al clădirilor, o tranzacție evaluată la câteva zeci de milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

WDP a anunțat că va vinde două proprietăți logistice cu o suprafață totală închiriabilă de aproximativ 61.000 metri pătrați către utilizatori finali, pentru circa 60 de milioane de euro. Activele sunt situate în Țările de Jos (Duiven) și în România.

Proprietatea din Duiven a fost vândută în mai 2026 pentru a facilita extinderea hubului european rutier al companiei FedEx aflat în vecinătate, o investiție anunțată de 46 de milioane de euro, în timp ce tranzacția pentru activul din România este programată să se finalizeze în trimestrul al treilea din 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite.

Mai multe detalii pe Profit.ro.