Tranzacție majoră pe piața de energie: Premier Energy cumpără un distribuitor de electricitate cu 1,5 milioane de consumatori

Premier Energy cumpără Distribuție Energie Oltenia, fosta CEZ Distribuție, companie care gestionează rețeaua de electricitate din sud-vestul țării și deservește un număr de 1,5 milioane de clienți. Tranzacția este evaluată la 700 de milioane de euro și este estimată să se finalizeze în a doua parte a acestui an.

Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea grupului Evryo, adică a unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings SRL, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power SA de la Macquarie Asset Management, actualul proprietar.

„Această tranzacție reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group, citat într-un comunicat al companiei.

Achiziția urmează să fie finalizată în a doua jumătate a anului

În 2024, Premier Energy a cumpărat de la Macquarie Asset Management și furnizorul de energie CEZ Vânzare.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți.

Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.

Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy precizează că se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Această tranzacție este importantă atât din perspectivă operațională, cât și financiară. Prin adăugarea unui segment reglementat de distribuție a energiei electrice la activitățile noastre din România, vom îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susținând în același timp profilul financiar al Grupului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate”.

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea tranzacției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Cine este Premier Energy

Premier Energy Group are activități în domeniul producție, distribuție și furnizării de energie electrică, precum și în sectorul distribuției și furnizării de gaze naturale.

Grupul deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea fiind gospodării și întreprinderi mici.

Grupul deține, de asemenea, o rețea de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (din retail, industrie și comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul Capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.

Compania este al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.

În 2025, Grupul a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, reprezentând aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării, și intenționează să dezvolte o platformă scalabilă pentru creșterea viitoare în Ungaria, o piață cu fundamente solide și o poziție strategică în Europa Centrală.

După listarea la BVB, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.