Tratarea bolilor de piele necesită timp şi răbdare. Medic dermatolog: „Un tratament corect presupune inclusiv schimbări în stilul de viață”

Afecţiunile de la nivelul pielii ne influenţează negativ viaţa nu numai din cauza simptomelor specifice, ci şi prin impactul social. Persoanele care au probleme dermatologice, în special la nivelul tenului, au stima de sine afectată şi experimentează stări de anxietate şi depresie, simţind zilnic cum semnele acneei, psoriazisului sau ale dermatitei atopice sunt un stigmat care îi izolează de ceilalţi pentru a nu se mai simţi judecaţi. Dr. Ana Maria Drăgăniţă, medic dermatovenerolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Ploiești şi Spitalului MedLife Lotus din Ploieşti spune că reuşita tratamentului este dată în primul rând de dorinţa pacientului de a se vindeca, ceea ce presupune multă răbdare, schimbarea stilului de viaţă şi respectarea recomandărilor medicului. În plus, tehnologia modernă ajută foarte mult în tratarea eficientă a acestor afecţiuni.

Cauzele afecţiunilor pielii

Bolile dermatologice cel mai des întâlnite – acneea, dermatita atopică şi dermatita seboreică – sunt cauzate de factori diverşi care ţin de stilul de viaţă nesănătos: alimentaţie, poluare, stres, expunerea excesivă la soare, dar şi de existenţa unor boli cronice cum sunt diabetul zaharat sau lupusul eritematos, administrarea unor medicamente, sarcina, menopauza sau predispoziţia genetică. Tocmai de aceea, un tratament eficient are la bază, acolo unde este posibil, efortul pacientului de a face o schimbare în viaţa sa.

„Pielea reprezintă cel mai mare organ al corpului şi cel mai vizibil și, prin urmare, o multitudine de afecțiuni ale pielii au un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților. Diversele forme de cancer de piele, cât și afecțiunile cronice – dermatita atopică, acneea, psoriazisul – pot avea consecințe psihologice moderate sau severe în rândul pacienților, precum depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, sentimente de rușine sau vinovăție.

Multe afecțiuni dermatologice sunt cronice, caracterizate prin recidive frecvente, iar una dintre cele mai mari provocări pentru un dermatolog este să mențină complianța pacientului la tratament, mai ales în timpul recidivelor, pentru a reduce riscul acestora pe termen lung. Un tratament corect presupune inclusiv schimbări în stilul de viață al pacientului, pentru a obține rezultate optime”, a subliniat medicul Ana Maria Drăgăniţă.

Medicul dermatolog a explicat că cele mai frecvente afecțiuni dermatologice pe care le întâlnește în cabinet sunt acneea, dermatita seboreică și dermatita atopică, boli care aduc disconfort din cauza simptomelor: coşuri, puncte negre, leziuni şi inflamaţii la acnee sau măncărime, roşeaţă, scuame, inflamaţie în cazul dermatitelor, dar totodată afectează viaţa socială a pacienţilor.

Bolile de piele au impact negativ asupra calității vieții

Dermatita atopică, o boală a pielii care poate apărea la orice vârstă din cauze diverse, afectează peste 200 de milioane de oameni la nivel mondial. În țara noastră, conform unui studiu de prevalență realizat în anul 2022 de către Societatea Română de Dermatologie, 9,41% din populația României se confruntă cu dermatită atopică. Boala este caracterizată de uscăciune severă a pielii, pete, inflamaţie şi prurit persistent, pacienţii – bebeluşi de câteva luni sau adulţi – putând manifesta forme mai uşoare sau severe. Formele severe pot afecta serios viaţa.

„Am avut un pacient cu o formă severă de dermatită atopică, care a ajuns să-și piardă locul de muncă, din cauza impactului psihic pe care îl avea boala asupra sa. Pacientul prezenta de mai mulți ani multiple leziuni specifice dermatitei atopice la nivelul întregului corp, inclusiv la nivelul feței și o senzație accentuată de mâncărime, mai ales pe perioada nopții, ceea ce îi determina insomnie, disconfort și accentuarea stării de depresie și anxietate. Încercase numeroase tratamente fără prea mult succes, iar după o perioadă a renunțat inclusiv la locul de muncă, din cauza sentimentului de rușine și stigmatizare.

În momentul prezentării, i-am efectuat un set complex de analize de sânge și i-am inițiat un tratament de ultima generație, la care a răspuns cu succes, cu reducerea simptomatologiei în totalitate după aproximativ 2 luni. De asemenea, a început și ședințe de psihoterapie în paralel cu tratamentul inițiat, iar după aproximativ 4 luni a găsit și un nou loc de muncă, iar viața lui personală, cât și cea profesională s-au îmbunătățit considerabil”, a povestit dr. Ana Maria Drăgăniță.

Psihoterapia, foarte impoartantă în tratament

Afecțiunile pielii pot avea un impact psihologic semnificativ. Psoriazisul, acneea sau dermatita atopică pot conduce la depresie, anxietate sau stigmatizare. La vârsta adolescenţei, dereglările hormonale sunt însoţite adeseori de acnee, unele forme fiind atât de grave încât tinerii preferă să se izoleze social pentru că sunt afectați de bullying din cauza leziunilor vizibile.

Peste 73% dintre adulții tineri experimentează stări de anxietate și depresie pe fondul dermatitei atopice, cauzate atât de modul în care sunt priviți de către cei de jur, cât și de limitările impuse de boală, inclusiv prin auto-izolare și absența socializării. Persoanele cu dermatită atopică severă pot evita interacțiunile sociale din cauza simptomelor fizice (mâncărime, piele inflamată) sau a aspectului pielii. Izolarea voluntară crește riscul de depresie, iar lipsa sprijinului social poate accentua sentimentul de singurătate. De aceea, este indicat ca tratamentul să se facă în echipă cu un psihoterapeut.

„Stigmatizarea pacienților cu afecțiuni dermatologice le impactează foarte mult calitatea vieții, prin creșterea anxietății, depresiei și sentimentului de rușine. În astfel de cazuri, este foarte importantă relația medic – pacient bazată pe încredere, empatie și comunicare. Multe dintre afecțiunile dermatologice (dermatită seboreică, dermatită atopică, psoriazis, vitiligo, alopecie) sunt declanșate de emoțiile puternice. O comunicare empatică este esențială pentru creșterea complianței la tratament. Există situații de forme moderat-severe de afecțiuni dermatologice în care recomand asocierea de psihoterapie pentru a obține rezultate cât mai bune pe termen îndelungat și pentru scăderea numărului de recidive”, a precizat medicul Ana Maria Drăgăniţă.

Sentimentul de stigmatizare depinde de gradul de vizibilitate a leziunilor pielii, precum și de teama celor din jur că afecțiunea ar putea fi contagioasă.

“Aceste afecţiuni cronice dermatologice (acnee, dermatită, psoriazis) nu sunt contagioase! Pacienții cu psoriazis, de exemplu, se confruntă adeseori cu respingerea socială sau discriminarea din anumite locuri publice (piscină, ștrand), pentru că ceilalţi se tem că ar putea fi o boală contagioasă. Numeroase studii au demonstrat că pacienții cu afecțiuni ale pielii au o calitate a vieții mult mai afectată din punct de vedere psihologic, comparativ cu pacienții cu afecțiuni cardiovasculare sau pulmonare, din cauza vizibilității leziunilor prezente la nivelul pielii”, a explicat medicul dermatolog.

Tratamente dermato-estetice moderne

Pe lângă terapiile topice avansate, tratamentele sistemice inovatoare de tipul JAK inhibitori și molecule biologice reduc inflamaţia la nivel celular şi ajută mult în tratarea formelor moderat-severe de dermatită atopică şi a psoriazisului, care nu răspund la tratamente conservatoare. În plus, cicatricile post-acnee se pot diminua considerabil sau chiar pot dispărea cu ajutorul unor proceduri minim-invazive moderne.

“Pentru cicatricile post-acnee folosim tratamente care stimulează sinteza de colagen cum ar fi laserul CO2, microneedling, PRP şi mezoterapie. Toate acestea oferă rezultate favorabile pe termen lung, dar e nevoie de răbdare din partea pacienţilor, pentru că aceste terapii necesită timp, efectuarea mai multor şedinţe consecutive, pentru că procesul de stimulare a colagenului este unul lent. Dar rezultatele sunt vizibile după 2-3 luni. Problemele pielii necesită tratament personalizat, în funcţie de cicatrici, de vârsta pacientului sau de boli asociate şi pe lângă aceste terapii e nevoie şi de păstrarea rutinei de îngrijire zilnică şi de modul de viaţă sănătos”, a precizat medicul dermatolog.

Îngrijirea corectă a pielii

Pielea reprezintă imaginea stării generale de sănătate a fiecăruia, prin urmare un stil de viață sănătos care să cuprindă o dietă echilibrată, cu cât mai puţine dulciuri, activitate fizică constantă şi evitarea fumatului sunt importante pentru o piele sănătoasă.

„Pielea reflectă starea generală de sănătate. Rutina de îngrijire a pielii trebuie să fie adaptată tipului de piele și afecțiunii dermatologice. Nevoile pielii se schimbă în funcție de anotimp. În sezonul rece, secreția de sebum scade și pielea se usucă mult mai ușor, de aceea pot fi necesare produse cu o textură mai grasă pentru a acoperi nevoia de hidratare – creme, unguente. Pe perioada verii, secreția de sebum crește și pielea necesită produse cu o textură mai lejeră -loțiuni, fluide, produse cu efect matifiant”, menţionează dr. Drăgăniță.

Produsele de protecție solară trebuie folosite pe toată perioada anului, nu doar vara. Expunerea la soare și ultravioletele se întâmplă pe toată perioada anului, indiferent de anotimp. Chiar și la umbră sau în zilele cu nori ultravioletele sunt prezente.

„Zonele expuse pe toată perioada anului la ultraviolete sunt fața, gâtul, decolteul și mâinile și sunt zonele care spun cu adevărat vârsta fiecăruia. De asemenea, expunerea excesivă și cumulativă la ultraviolete este unul din principalii factori în declanșarea cancerelor de piele. Prin urmare, este recomandat să se folosească produse de protecție solară în mod constant și corect pe toată perioada anului. De asemenea, este important să se efectueze un control anual al alunițelor nou apărute pentru a preveni cancerele de piele care sunt de cele mai multe ori asimptomatice, dar surprinse în fază incipientă sunt tratabile”, a mai spus dermatologul.

