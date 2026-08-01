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Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii la o cafenea din Moscova

Viorela Marin
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Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte au fost 15 rănite, sâmbătă seară, într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, transmite AFP.

Poliția nu a precizat însă imediat și cauza incidentului.

„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane și rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a indicat poliția din Moscova pentru agenția de stat rusă RIA Novosti.