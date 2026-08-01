Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii la o cafenea din Moscova

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte au fost 15 rănite, sâmbătă seară, într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, transmite AFP.

Poliția nu a precizat însă imediat și cauza incidentului.

„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane și rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a indicat poliția din Moscova pentru agenția de stat rusă RIA Novosti.

🚨💥 BREAKING: Chaos erupts in the heart of Moscow after a powerful explosion ripped through a café on Kudrinskaya Square. 🇷🇺🔥



According to preliminary reports from Russian media, 3 people have been killed and 7 others injured. The blast reportedly triggered a massive fire,… pic.twitter.com/2izGabNT0S — Artemko (@Artemko7777) August 1, 2026