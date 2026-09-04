Trezoreria Statului concurează băncile: Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,5%

Începând de astăzi și până vinerea următoare, Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani au posibilitatea să subscrie în titlurile de stat denominate în lei și în euro, cu dobânzi de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro, au transmis vineri reprezentanții MFP.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

Cele 40 de oferte Fidelis derulate începând cu august 2020 au atras investiții totale de peste 71,7 miliarde de lei (echivalentul a aproximativ 14,4 miliarde de euro), după ce la volumul anterior de 69,8 miliarde de lei s-au adăugat subscrierile recente de 663,4 milioane de lei (prin 8.521 de ordine) și 1.305,4 milioane de lei (prin 15.065 de ordine). Numai în anul 2026, valoarea subscrierilor a depășit 9,64 miliarde de lei, confirmând interesul constant al investitorilor pentru titlurile de stat destinate populației.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșe speciale în lei și în euro

Ministerul Finanțelor continuă să susțină spiritul civic și implicarea socială prin tranșele speciale dedicate donatorilor de sânge, derulate în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”, în parteneriat cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory” cu Răzvan Exarhu.

Persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 aprilie 2026 beneficiază de condiții financiare preferențiale, precum:

dobândă avantajoasă de 7,30% pentru titlurile de stat în lei cu scadență la 2 ani;

dobândă de 5,00% pentru titlurile de stat în euro cu scadență la 3 ani;

reducerea semnificativă a pragului minim de subscriere: de la 5.000 lei la 500 lei (în limita unui plafon maxim de 100.000 lei), respectiv de la 1.000 euro la doar 100 euro (în limita unui plafon maxim de 20.000 euro).

Emisiunile noii ediții Fidelis de toamnă

Investitorii care aleg ediția Fidelis din septembrie beneficiază de următoarele emisiuni:

În lei:

6,30% pe an – cu scadența la 2 ani;

7,30% pe an – cu scadența la 2 ani, pentru donatorii de sânge;

6,90% pe an – cu scadența la 4 ani;

7,50% pe an – cu scadența la 10 ani.

În euro:

4,00% pe an – cu scadența la 3 ani;

5,00% pe an – cu scadența la 3 ani, pentru donatorii de sânge;

6,30% pe an – cu scadența la 10 ani.

Avantajele investiției în Programul Fidelis

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență prin subscrierea în cadrul noii emisiuni.

Totodată, investitorii se bucură de flexibilitate și lichiditate: titlurile sunt tranzacționate la Bursă și pot fi vândute înainte de maturitate, beneficiind de dobânda acumulată până la data tranzacției. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru cele în euro, iar pragurile minime de subscriere standard sunt de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.