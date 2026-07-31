Trump a anunțat planul: Hamas acceptă „dezarmarea completă”, Israelul ar urma să se retragă din Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat că Consiliul pentru Pace a ajuns la un acord pentru „dezarmarea completă” a Hamas și a altor grupări armate din Gaza, scrie BBC.

Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat pentru BBC că au convenit asupra unui plan de dezarmare completă în Gaza și că o declarație oficială va fi publicată în curând. Israelul nu a făcut încă niciun comentariu.

Trump a declarat că Israelul se va retrage din Gaza „pe măsură ce dezarmarea este finalizată” și a numit acordul „un pas esențial către guvernarea Gazei de către un nou guvern palestinian”.

Acordul încheie luni de „negocieri intense, duse cu bună credință pentru a promova viziunea președintelui Donald J. Trump privind stabilirea unei noi guvernări, reconstrucție și redresare economică în Gaza”.

Consiliul mai afirmă că acordul „promite să ofere beneficii semnificative locuitorilor din Gaza”.

„Foaia de parcurs reprezintă un progres istoric. Pentru prima dată, Hamas s-a angajat oficial la un plan concret de renunțare la toate armele sale, care va fi urmat de retragerea israeliană din Gaza.”

Declarația se încheie spunând că atenția consiliului se pune acum pe aplicarea acordului.

Anunțul a fost întâmpinat cu puțin entuziasm în Gaza

În Gaza, anunțul a fost întâmpinat cu puțin entuziasm public.

După ani de armistiții eșuate și acorduri eșuate, mulți palestinieni au devenit profund sceptici față de noile progrese politice. Unii locuitori și-au împărtășit opiniile online, spunând că sunt mai puțin interesați de detaliile negocierilor și mai mult de faptul dacă acest acord va pune capăt războiului, va permite familiilor strămutate să se întoarcă acasă și le va ușura viațile.

Pentru mulți, încrederea atât în ​​Hamas, cât și în Israel rămâne scăzută, acordurile anterioare fiind încălcate în mod repetat înainte de a aduce îmbunătățiri semnificative.

Nu este vorba doar despre predarea puștilor de către Hamas. Foaia de parcurs prevede demontarea a ceea ce oficialii americani au descris ca fiind infrastructura militară mai amplă a Hamas: tuneluri, arme grele, facilități de producție și depozite de arme. Grupurile armate mai mici ar urma să fie dezarmate mai întâi, iar capacitățile militare ale Hamas ar trebui abordate ulterior, deoarece oficialii recunosc că acesta va fi un proces mult mai lung și mai solicitant din punct de vedere tehnic.