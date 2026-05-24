Trump: Acordul cu Teheranul este „în mare parte negociat” / Ce spune presa iraniană

Un memorandum de înțelegere „în mare parte negociat” privind un acord de pace cu Iranul ar duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, deși agenția de știri iraniană Fars a contestat această afirmație, potrivit Reuters.

Trump a afirmat pe rețelele de socializare că acordul în curs de negociere ar redeschide strâmtoarea, pasajul maritim vital a cărui închidere a dat peste cap piețele energetice globale de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie. El nu a precizat ce altceva ar mai fi inclus în acord.

„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent discutate și vor fi anunțate în scurt timp”, a scris Trump pe Truth Social.

Însă Fars a transmis duminică dimineața că acordul ar permite Iranului să administreze strâmtoarea și că afirmația lui Trump privind Ormuz este „incompatibilă cu realitatea”.

„Aparent”, Iranul a acceptat să renunțe la uraniu

Acordul include un „aparent angajament ” al Iranului de a renunța la uraniul său puternic îmbogățit, a scris New York Times, citând doi oficiali americani neidentificați.

Detaliile privind modul în care Iranul ar ceda stocul respectiv vor fi lăsate pentru o rundă ulterioară de negocieri, a citat ziarul din declarațiile oficialilor.

Deși a prezentat diverse obiective de război pe parcursul conflictului care durează de trei luni, Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA au lovit Iranul pentru a-l împiedica să obțină arme nucleare. Iranul a negat că urmărește obținerea de arme nucleare și susține că are dreptul să îmbogățească uraniu în scopuri civile.

Un acord „destul de cuprinzător”

Iranul a spus sâmbătă că lucrează la un memorandum de înțelegere privind încetarea războiului, după ce înalții săi oficiali s-au întâlnit cu Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, care a încercat să joace rolul de mediator în acest conflict.

Armata pakistaneză a afirmat că negocierile au dus la progrese „încurajatoare”. Două surse pakistaneze implicate în discuții au afirmat că acordul negociat este „destul de cuprinzător pentru a pune capăt războiului”.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif l-a lăudat pe Trump pe X pentru „eforturile sale extraordinare de a promova pacea”.

Surse Reuters au declarat că cadrul propus s-ar derula în trei etape: încetarea oficială a războiului, rezolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz și lansarea unei perioade de 30 de zile pentru negocieri privind un acord mai amplu, care poate fi prelungită.

Una dintre sursele pakistaneze a declarat că, dacă SUA acceptă memorandumul, ar putea avea loc discuții suplimentare după încheierea sărbătorii Eid, vineri.