Trump convoacă în mod excepţional o şedinţă de cabinet la Camp David. Unde se află fortăreaţa prezidenţială

Preşedintele Donald Trump a convocat vineri o şedinţă a cabinetului la reşedinţa prezidenţială de la Camp David, în timp ce se confruntă cu problema găsirii unei soluţii pentru războiul său împotriva Iranului şi a reducerii preţurilor la benzină, două probleme care ameninţă republicanii în alegerile pentru Congres din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Spre deosebire de unii preşedinţi din trecut, Trump s-a ferit în mare măsură de fortăreaţa prezidenţială situată în vârf de munte, în vestul statului Maryland, preferând să-şi petreacă timpul la complexurile sale de golf atunci când nu se află la Casa Albă, notează agenția de presă Reuters, citată de News.ro.

Aceasta va fi abia a treia sa vizită la Camp David în cadrul celui de-al doilea mandat.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor săptămâna trecută că aceasta va fi a 13-a şedinţă a Cabinetului din al doilea mandat al lui Trump şi că va fi „o experienţă foarte plăcută şi ceva diferit pe care membrii Cabinetului o vor trăi împreună”.

Ordinea de zi a şedinţei se va concentra probabil în mare măsură pe politica externă. Trump este angajat într-o serie de atacuri de răspuns împotriva ţintelor iraniene, fără ca sfârşitul conflictului să fie previzibil, conflict pe care preşedintele îl estimase iniţial că va dura doar câteva săptămâni, dar care durează deja de cinci luni.

Războiul a determinat o creştere vertiginoasă a preţurilor la benzină şi i-a afectat popularitatea. Săptămâna aceasta, un sondaj Reuters-Ipsos a arătat că doar unu din trei americani susţine războiul, cel mai scăzut nivel înregistrat în sondaj de la începutul conflictului.

Impactul războiului asupra economiei SUA provoacă nelinişte în rândul republicanilor, care privesc cu îngrijorare spre luna noiembrie, când democraţii vor încerca să le ia controlul asupra Congresului SUA.

Şedinţele Cabinetului lui Trump tind să dureze mult, mult peste o oră, deoarece fiecare secretar prezintă un raport privind activităţile din departamentul său, însoţit adesea de numeroase laude la adresa preşedintelui, notează Reuters.

După şedinţă, Trump are programat să se deplaseze la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, pentru weekend.

Ce facilităţi are complexul prezidenţial din munţi

De-a lungul istoriei, preşedinţii au apelat la Camp David atunci când au avut nevoie de securitate şi intimitate pentru discuţii diplomatice delicate cu lideri străini, menţionează postul ABC News. Jimmy Carter i-a invitat acolo pe liderii Egiptului şi ai Israelului în 1978 pentru discuţii care au dus la semnarea Acordurilor de la Camp David, un acord de pace între cele două ţări.

Camp David este, de asemenea, locul în care Carter s-a întâlnit în 1979 cu reprezentanţi ai unor segmente diverse ale societăţii americane. Ulterior, el a ţinut un discurs televizat la nivel naţional privind politica energetică, care a devenit cunoscut sub numele de discursul „malaise” – chiar dacă el nu a folosit niciodată acest cuvânt.

Scopul principal al complexului din munţi este de a oferi preşedinţilor un loc unde să se odihnească, să se relaxeze şi să-şi reîncarce bateriile.

Acest refugiu de 73 de hectare, administrat de Marina Militară şi păzit de puşcaşii marini, dispune de o cabană numită „Aspen”, rezervată preşedintelui, precum şi de cel puțin alte zece cabane pentru oaspeţi. Clădirea principală include săli de conferinţe, o sală de mese şi un birou pentru preşedinte.

Oaspeţii pot beneficia de o gamă variată de facilităţi interioare şi exterioare, inclusiv un centru de fitness, o sală de bowling, un cinematograf, o piscină încălzită şi terenuri de tenis şi baschet. O capelă oferă chiar şi slujbe religioase.