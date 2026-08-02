Trump, nou anunț despre planurile sale privind Iranul: „Am acceptat, în interesul viitor al lumii”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă noapte că va amâna un nou atac asupra Iranului, cu condiția ca în scurt timp să se ajungă la un acord care să pună capăt ambițiilor nucleare ale Iranului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Iranul și „alte țări din Orientul Mijlociu” au solicitat un răgaz pentru a finaliza un acord care să conducă la redeschiderea „imediată, completă și totală” a strâmtorii și la „încetarea amenințării nucleare a Iranului”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Pe baza acestei solicitări, am acceptat, în interesul viitor al LUMII și, de asemenea, al supraviețuirii unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul, cu condiția să se poată ajunge rapid la un ACORD.”

Israelul „se alătură angajamentului meu”, a scris Trump. Israelul nu a comentat public pe această temă.

Iranul amenință

Iranul a avertizat SUA în acest weekend împotriva oricărei „acțiuni aventuroase” și a susținut că va riposta decisiv dacă forțele americane vor pune în aplicare amenințările lui Trump cu noi atacuri asupra țintelor iraniene.

Aceste declarații ale ministrului iranian de externe, Abbas Araqchi, făcute sâmbătă în cadrul unor convorbiri telefonice separate cu înalți oficiali turci, pakistanezi și sauditi, au venit la doar câteva ore după ce armata Kuweitului a declarat că a distrus drone ostile lansate de Iran împotriva mai multor instalații vitale.

În discuțiile purtate cu șeful armatei pakistaneze, mareșalul de câmp Asim Munir, și cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan, Araqchi a afirmat că Iranul va răspunde cu fermitate la orice „agresiune” și a discutat despre consecințele „acțiunilor destabilizatoare” ale SUA, precum și despre perspectivele unei insecurități regionale sporite, potrivit contului de Telegram al lui Araqchi.

Ulterior, Araqchi i-a spus ministrului saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan, că orice atacuri din partea SUA și a Israelului sau participarea țărilor din regiune la astfel de acțiuni vor primi un „răspuns proporțional”.

Bin Salman i-a cerut lui Trump clarificări privind planurile SUA

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a discutat sâmbătă cu Trump și „și-a exprimat îngrijorarea și a cerut clarificări” cu privire la planurile SUA față de Iran, a dezvăluit un oficial american pentru Axios.

Prințul moștenitor saudit a purtat o discuție cu Trump, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Reuters, fără a oferi însă detalii.

Nournews, un canal media afiliat principalului organism de securitate al Iranului, a afirmat sâmbătă că atacurile SUA asupra infrastructurii energetice iraniene ar determina Iranul să lanseze lovituri asupra câmpurilor petroliere din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra câmpurilor de gaze din Qatar și Israel, adăugând că „totul va fi transformat în cenușă”.

La o ședință a cabinetului de vineri, desfășurată la reședința de la Camp David, Trump a declarat că are încredere că negociatorii americani, printre care se numără ginerele său Jared Kushner, trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, ar putea încă să ajungă la un acord cu Iranul.

Însă Trump a mai spus că își pierde încrederea în iranieni, afirmând: „Își încalcă cuvântul atât de des”.