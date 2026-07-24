Trump readuce de vineri „zidul tarifar”: taxe vamale de 10% și 12,5% pentru șaizeci de țări

Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor săi comerciali majori, într-una dintre cele mai semnificative mișcări ale administrației Donald Trump de a-și reinstaura politica comercială protecționistă, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele anterioare.

Noile tarife au fost anunțate de înalți oficiali ai guvernului SUA și se bazează pe concluziile unui studiu care a concluzionat că aproximativ 60 de economii nu iau măsuri suficiente pentru a preveni utilizarea muncii forțate în lanțurile lor de aprovizionare, ceea ce duce – potrivit Washingtonului – la prejudicierea lucrătorilor americani și a întreprinderilor autohtone, scrie presa elenă.

Printre economiile vizate de politica tarifară a președintelui SUA se numără și Uniunea Europeană.

Taxe 10% și 12,5%

Conform noului cadru, produsele provenite de la aproximativ 10 parteneri comerciali care au legi împotriva muncii forțate vor fi supuse unui tarif de 10% . În schimb, importurile din zeci de alte țări despre care s-a considerat că nu dispun de cadre de reglementare adecvate sau că nu aplică eficient normele relevante vor fi supuse unui tarif de 12,5% .

Noile măsuri intră în vigoare vineri dimineață, la ora 07:01, ora României (00:01, ora New York-ului), fără a afecta încărcăturile care fuseseră deja încărcate pe nave înainte de începerea implementării lor.

Revenirea la protecționism

Aceste tarife constituie cel mai semnificativ efort al administrației Trump de a restabili regimul comercial protecționist pe care îl stabilise în anii precedenți.

În urma hotărârii Curții Supreme care a anulat creșterile tarifare anterioare , guvernul a impus un tarif temporar de 10% la importuri, care expiră vineri. Implementarea noilor măsuri garantează că nu va exista nicio discrepanță între cele două regimuri.

Guvernul anunțase schimbările luna trecută, când a publicat rezultatele anchetei. Cu toate acestea, au fost aduse unele modificări la decizia finală, în special în cazul Indiei, care va fi în cele din urmă supusă unui tarif de 10% în loc de 12,5%, cel propus inițial.

Ce produse sunt excluse?

Bunuri esențiale, cum ar fi combustibilii, mâncarea și îngrășămintele

În plus, nu se impun taxe vamale asupra produselor care sunt deja supuse unor taxe tarifare sectoriale separate, cum ar fi: mașini, metale și produse farmaceutice.

În același timp, produsele acoperite de acordul de liber schimb dintre Statele Unite, Canada și Mexic (USMCA) nu sunt afectate.

Mii de cereri de excepții

Oficialii administrației au dezvăluit că au fost depuse mii de cereri pentru scutiri suplimentare de la noile tarife. Cadrul final va include atât scutiri generale, cât și scutiri specifice fiecărei țări, pe baza angajamentelor asumate de unele guverne în cadrul acordurilor comerciale bilaterale cu Statele Unite.

În același timp, guvernul insistă că noile tarife nu reprezintă pur și simplu un înlocuitor pentru măsurile anulate de Curtea Supremă, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a practicilor comerciale neloiale.

Noua bază juridică pentru politica comercială

Noua strategie comercială a fost concepută de Reprezentantul Comerțului al SUA (USTR), Jamison Greer, care utilizează Secțiunea 301 din Legea Comerțului din 1974, un instrument juridic ce permite impunerea de sancțiuni comerciale după luni de investigații și consultări publice.

Această abordare este considerată mai solidă din punct de vedere juridic decât anunțurile anterioare ale administrației Trump, dar ar putea face totuși obiectul unor contestații legale din partea importatorilor.

Implicații politice și economice

Noile tarife vor impune costuri suplimentare importatorilor americani, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari pentru consumatori. Problema are o importanță politică deosebită înaintea alegerilor intermediare din SUA , deoarece creșterea costului vieții este un domeniu cheie de dispută între republicani și democrați.

Presiunile se intensifică, de asemenea, din cauza creșterilor prețurilor internaționale la energie și materii prime, care au fost afectate de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Ancheta privind munca forțată este doar unul dintre cazurile examinate de guvernul SUA în temeiul Secțiunii 301. De asemenea, este în curs de desfășurare o anchetă privind excesul de capacitate industrială la partenerii comerciali ai SUA, fără a se ști încă când vor fi făcute publice concluziile acesteia.

În același timp, Washingtonul a anunțat deja impunerea unor taxe de 25% asupra anumitor produse din Brazilia, având în vedere și noi măsuri împotriva importurilor canadiene prin intermediul Notei 338 din legislația americană, o prevedere care nu a fost niciodată utilizată în trecut.

În același timp, autoritățile vamale americane rambursează companiilor așa-numitele „tarife de retorsiune”, declarate ilegale de Curtea Supremă. Printre companiile care se așteaptă să primească rambursări semnificative se numără Nike, care estimează că va recupera aproape 1 miliard de dolari.

În ciuda acestor rambursări, directorii de top ai companiilor subliniază că taxele continuă să fie un factor semnificativ de creștere a costurilor și creează incertitudine pentru mediul de afaceri în lunile următoare.