Trump ridică sancțiunile: SUA permit Iranului să vândă petrol în dolari pentru prima dată în ultimele decenii

La câteva zile după acordul cu Teheranul , administrația Trump ia o măsură care până de curând ar fi fost considerată de neconceput: permite Iranului să vândă petrol în dolari, chiar și cumpărătorilor americani.

Decizia Departamentului Trezoreriei SUA suspendă pentru două luni sancțiunile care timp de decenii au reprezentat nucleul presiunii politice economice împotriva Republicii Islamice.

Cea mai mare relaxare a sancțiunilor din ultimele decenii

Licența emisă de Departamentul Trezoreriei SUA permite temporar Iranului să exporte petrol și să fie plătit în dolari, lucru care fusese practic interzis timp de decenii.

Până acum, Teheranul era obligat să folosească rețele complexe de intermediari, țări terțe și o „flotă din umbră” de petroliere pentru a-și distribui petrolul, în principal către China.

Cu noua scutire, băncile iraniene pot primi plăți directe din străinătate, iar țara își poate repatria veniturile din exporturi mult mai ușor.

De la excluziune la redresare economică

Evoluția capătă o semnificație și mai mare dacă se ia în considerare faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, SUA impuseseră o blocadă navală porturilor iraniene, încercând să stranguleze exporturile țării.

Acum, nu numai că blocada este ridicată, dar operațiunea „flotei din umbră” pe care Iranul a folosit-o pentru a eluda sancțiunile este legalizată temporar.

Analiștii care au vorbit cu Wall Street Journal vorbesc despre cea mai semnificativă relaxare a regimului de sancțiuni din ultimele două decenii.

Inspectorii se întorc

În același timp, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat din Elveția că Teheranul a acceptat în principiu întoarcerea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Dacă va fi confirmată, aceasta ar fi primul pas substanțial către reluarea supravegherii internaționale după atacurile americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare de la Natanz, Fordow și Isfahan.

Cu toate acestea, partea iraniană nu a confirmat încă oficial că acceptă accesul deplin al inspectorilor la aceste instalații.

Întrebarea care revine

Se așteaptă ca decizia să provoace reacții puternice în Israel.

Criticii acordului susțin că Iranul obține deja beneficii economice tangibile – exporturi de petrol, acces la dolari, potențială eliberare de capital și ridicare a sancțiunilor – fără a fi încă nevoit să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit sau să se angajeze definitiv să își încheie programul nuclear.

Și tocmai aceasta este întrebarea care începe să domine scena politică americană: dacă Iranul obține un respiro economic, acces la piață și venituri de miliarde de dolari, ce anume a câștigat Washingtonul dincolo de promisiunea că negocierile vor continua?