Trump vrea să cumpere mai multe insule din Oceanul Indian. Ce vrea să facă cu ele

Militari din trupele U.S. Marines execută o misiune de recunoaștere și supraveghere în cadrul unui exercițiu simulat în Insulele Chagos, Oceanul Indian. Credit line: US Marines Photo / Alamy / Profimedia

Casa Albă analizează cumpărarea Insulelor Chagos pentru a securiza baza militară Diego Garcia, după ce planurile Marii Britanii au intrat în impas, potrivit The Guardian.

Donald Trump vrea să cumpere insulele direct de la Mauritius, ocolind Marea Britanie. Planul, propus de secretarul Trezoreriei Scott Bessent, a apărut după ce SUA au blocat acordul dintre Londra și Mauritius.

Negocierile directe vor începe imediat ce teritoriul devine suveran, a raportat pentru prima dată The Telegraph. Casa Albă nu a răspuns la solicitarea The Guardian de a comenta raportul privind potențialul plan.

Miza militară și scutul împotriva Iranului

Interesul major pentru această achiziție este dictat de conflictul din Orientul Mijlociu dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte.

Baza Diego Garcia este situată în centrul Oceanului Indian, la aproximativ 3.800 km de Iran, și include o bază aeriană capabilă să găzduiască rachete americane cu rază lungă de acțiune.

De la începutul războiului, Iranul a lansat deja mai multe atacuri asupra bazei comune, iar în luna martie, Marea Britanie a acordat SUA permisiunea de a lansa rachete de aici pentru a lovi lansatoarele iraniene. În plus, unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea că o cedare a insulei către Mauritius, un aliat al Chinei, ar putea deschide posibilitatea unor acțiuni de spionaj.

Reacția oficialilor

În timp ce Casa Albă nu a comentat oficial planul, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a apărat acțiunile Londrei.

„Guvernul a moștenit o situație în care controlul Regatului Unit asupra bazei militare de pe Diego Garcia era amenințat și era necesar să se ia măsuri pentru a proteja interesele naționale ale Regatului Unit și pentru a împiedica adversarii noștri să-și stabilească o prezență într-o locație de o asemenea importanță strategică”, a spus el.

O sursă guvernamentală de la Londra a confirmat dependența de poziția Washingtonului, declarând: „Am fost întotdeauna clari că nu am merge mai departe fără sprijinul SUA.”

În tot acest timp, o delegație de refugiați din Chagos a acuzat faptul că problema a fost „deturnată în culisele” scenei politice. Louis Olivier Bancoult, șeful delegației, a subliniat dorința comunității de a se întoarce acasă:

„Nu există o voință reală din partea guvernului britanic de a găsi o soluție pentru poporul nostru. Trebuie să găsim o cale. Încă suferim și poziția noastră este clară: avem dreptul să trăim în locul în care ne-am născut.”

De cealaltă parte, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a lansat un avertisment pe rețelele de socializare la adresa premierului Keir Starmer, afirmând că acesta „pune în pericol viețile britanicilor prin faptul că permite ca bazele britanice să fie folosite pentru agresiuni împotriva Iranului”.