Tuborg lansează NEneapărat – noua campanie spune stop presiunilor sociale exagerate

Misterul panourilor stradale care enumerau, recent, așteptările absurde ale societății, a fost elucidat. Nu a fost vorba de un experiment social, ci de primul indiciu al unei campanii de comunicare ce susține exact contrariul – mai puțină presiune, mai multă autenticitate și mai mult spațiu pentru alegeri personale reale. NEneapărat, mesajul central al noii campanii Tuborg, a fost dezvăluit vineri seară printr-o activare stradală inedită, sub privirile curioase ale trecătorilor de pe Calea Victoriei, București.

Dovedindu-și din nou abilitatea de a ieși din tiparele obișnuite, Tuborg a ales o abordare nonconformistă pentru lansarea în România a noii sale campanii globale „You Don’t Have To”. În loc de anunțarea campaniei în mod clasic, Tuborg a început campania prin amplasarea unor panouri stradale cu mesaje nebranduite, mesaje care exprimau așteptările exagerate ale societății contemporane, și anume acele presiuni sociale frecvente, care ne spun ce trebuie neapărat să facem, cum să trăim și cum să fim. Ulterior, printr-o activare stradală organizată vineri seară, Tuborg a schimbat în timp real mesajul „neapărat să fii ca ceilalți”, înscris pe panoul său principal din București, cu mesajul campaniei „Neneapărat să fii ca ceilalți”.

Astfel, NEneapărat, tagline-ul central al noii campanii de comunicare Tuborg, a fost dezvăluit „pe viu”, sub privirile curioase ale trecătorilor de pe Calea Victoriei, și în prezența unor artiști și creatori de conținut precum Irina Rimes, Amuly și Matei Berechet.

Prin campania NEneapărat, Tuborg își propune să tragă un semnal de alarmă în legătură cu hustle culture-ul și perfecționismul de social media care îi afectează pe tineri, și nu numai pe ei. Conform comunicatului oficial, conceptul campaniei a pornit de la o concluzie îngrijorătoare semnalată în cercetările recente: 40% dintre tineri se simt constant anxioși din cauza presiunii de a fi „mereu pe fază” sau de a urma traseele rigide impuse de generațiile anterioare – fie că vorbim despre cariera „ideală”, trezitul la 5 dimineața sau gestionarea unei vieți „perfecte” pe rețelele sociale.

Dar mesajul NEneapărat nu se adresează doar generațiilor mai tinere. Presiunea de a fi permanent la înălțime și de a ține pasul cu reperele de succes ale altora ne afectează indiferent de vârstă. În acest context, NEneapărat deschide o conversație despre dreptul fiecăruia a face propriile alegeri. Iar acesta este, de fapt, mesajul central al campaniei Tuborg: mai puțină presiune, mai multă libertate și curaj de a trăi viața după propriul ritm.

„NEneapărat este felul nostru de a spune că nu există o singură rețetă pentru succes, fericire sau împlinire”, spune Sorin Buzea, Senior Brand Manager Tuborg. „Într-o perioadă în care suntem înconjurați de așteptări despre cum trebuie neapărat să fim și ce trebuie neapărat să facem, vrem să încurajăm alegerile asumate și libertatea de a trăi în termeni proprii.”

Construită pe ingredientele-cheie ale storytelling-ului provocator și rebel, platforma NEneapărat | „You Don’t Have To” este susținută cu ajutorul unui mix de canale de comunicare: TV, outdoor, digital, colaborări cu „voci” relevante pentru generația tânără – de la rapper-ul Jay Park, pentru piețe precum China, Vietnam sau Myanmar, și până la artista Irina Rimes, ambasadoarea de brand, pentru România.

Mai multe despre platforma NEneapărat| „You Don’t Have To” găsiți aici și pe canalele de sociale media ale Tuborg.

Articol susținut de Tuborg