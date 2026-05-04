Tumoră pe trahee la 41 de ani, mai mulți medici fără răspuns. A fost operat la Spitalul Memorial Băneasa prin chirurgie robotică sub ECMO și externat după o săptămână

Un bărbat de 41 de ani, consultat de mai mulți medici fără a găsi o soluție în țară și care luase în calcul tratamentul în străinătate, a fost operat la Spitalul Memorial Băneasa printr-o procedură de mare complexitate: rezecție de carină și reconstrucție completă a căilor aeriene, realizată robotic, prin tehnica uniportală, sub suport ECMO. La șapte zile după intervenție, a plecat acasă. Cazul ilustrează un tip de chirurgie toracică de înaltă complexitate disponibil până acum doar în centre specializate din afara țării.

Carina — o zonă anatomică cu acces dificil

Carina este punctul în care traheea se bifurcă în cele două bronhii principale — dreaptă și stângă — care transportă aerul spre fiecare plămân. Este o structură situată profund în mediastin, înconjurată de vase mari și de esofag, cu acces dificil prin tehnicile chirurgicale convenționale. Rezecția și reconstrucția carinei sunt recunoscute pe plan internațional drept unele dintre cele mai complexe proceduri din chirurgia toracică.

În cazul de față, tumora cuprindea atât traheea terminală, cât și originea ambelor bronhii primitive. Această distribuire anatomică impunea rezecția simultană a mai multor segmente ale căilor aeriene, urmată de reconstrucția lor prin suturi de precizie — o procedură cu riscuri tehnice ridicate și cu puține centre medicale în lume capabile să o abordeze minim invaziv.

Variantele clasice — sternotomia sau toracotomia dreaptă extinsă — ar fi presupus un traumatism operator semnificativ, cu recuperare prelungită. Echipa chirurgicală a optat pentru o abordare complet diferită.

De ce robotic și de ce ECMO

Sistemul robotic da Vinci Xi, utilizat prin tehnica uniportală — o singură incizie intercostală de 4–5 cm prin care sunt introduse trei brațe ale robotului — oferă precizie gestuală și vizualizare tridimensională în spații anatomice înguste. Această abordare reduce traumatismul operator și permite o recuperare mai rapidă comparativ cu chirurgia deschisă.

Dificultatea suplimentară a acestui caz: intervenind pe trahee, pacientul nu putea fi ventilat mecanic convențional pe toată durata operației. Soluția a fost utilizarea sistemului ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation) — care preia sângele pacientului, îl oxigenează în afara corpului și îl reintroduce în circulație. Combinația dintre abordul robotic uniportal și suportul ECMO a permis echipei să mențină oxigenarea pacientului și să opereze în condiții controlate pe toată durata intervenției.

„Alegem să operăm pacientul prin chirurgie asistată robotic, care ne asigură o disecție foarte precisă și o vizualizare foarte bună a acestor structuri anatomice importante. Sunt structuri delicate, situate profund în mediastin, unde accesul este dificil în chirurgia clasică.”— Dr. Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică, Spitalul Memorial Băneasa.

Echipa

Intervenția a fost realizată de Dr. Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Memorial Băneasa, împreună cu Dr. Diego González Rivas — chirurg toracic cu

experiență extinsă în proceduri robotice complexe, care a efectuat cazuri similare de rezecție de carină în centre internaționale din Asia și America de Sud.

„Este o procedură extrem de solicitantă, în care întreaga echipă — chirurgi, anestezist, asistente — trebuie să funcționeze sincronizat, la fiecare minut al intervenției. Cred că Spitalul Memorial Băneasa are toate condițiile pentru a face această operație cu succes.” — Dr. Diego González Rivas, chirurg toracic

Un rol esențial în reușita intervenției l-a avut echipa de Anestezie și Terapie Intensivă, coordonată de Dr. Loredana Costan, medic specialist ATI, care a gestionat suportul ECMO și a asigurat stabilitatea pacientului pe toată durata procedurii. Cazul ilustrează importanța colaborării strânse între echipele chirurgicală, anestezică și de terapie intensivă în intervențiile cu risc ridicat.

Tehnica uniportală robotică la Spitalul Memorial Băneasa

Spitalul Memorial Băneasa efectuează intervenții de chirurgie toracică robotică prin tehnica uniportală cu sistemul da Vinci Xi — o abordare pe care România a adoptat-o printre primele țări din lume, după Spania. Această tehnică presupune o singură incizie intercostală de 4–5 cm, ceea ce reduce considerabil disconfortul postoperator și durata spitalizării comparativ cu abordul multiportal sau cu chirurgia deschisă.

Cazul descris reprezintă un exemplu al tipului de patologii complexe pe care programul de chirurgie toracică al spitalului își propune să le adreseze, aducând în România opțiuni terapeutice disponibile până acum doar în centre specializate din afara țării.

Șapte zile și o decizie schimbată

Înainte de a ajunge la Spitalul Memorial Băneasa, pacientul trecuse deja printr-un drum lung și descurajant. Consultat de mai mulți medici, se confruntase de fiecare dată cu același impas: cazul său era considerat prea complex, riscurile — prea mari. Ajunsese în punctul în care începuse să se documenteze pentru tratament în străinătate, convins că în România nu va găsi o soluție.

La șapte zile după operație, pacientul a fost externat și a plecat acasă pe propriile picioare.

Povestea lui ilustrează, dincolo de tehnica chirurgicală, un fapt cu implicații mai largi: există cazuri pe care sistemul medical le consideră fără rezolvare și care, în mâinile echipei potrivite și cu tehnologia adecvată, au o altă concluzie.

