Turcia – România în barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Cei patru jucători excluși de Lucescu din lotul de 23

România va înfrunta astăzi Turcia, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, scrie Golazo, site-ul de sport al Hotnews.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Mircea Lucescu a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida împotriva naționalei Turciei.

: Ionuț Radu, Marian Aioani și Laurențiu Popescu Fundași : Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu

: Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram Atacanți : Daniel Bîrligea, David Miculescu, Marius Coman

Cine sunt cei patru jucători rămași în afara locului, citește pe Golazo.