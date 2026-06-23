Turcia sporește măsurile de securitate înaintea Summitului NATO. Val de arestări în mai multe zone din țară

Elicopter al poliției din Turcia, la o paradă la Izmir, în 9 septembrie 2021. Sursa foto: Casfotoarda | Dreamstime.com

Autoritățile turce au arestat marți peste 200 de persoane suspectate de legături cu așa-zisul Stat Islamic și alte grupări pe care Ankara le consideră organizații teroriste, conform anunțului făcut de procurori, citați de Deutsche Welle.

Parchetul din Ankara a precizat că au fost emise 241 de mandate de arestare și au fost reținute 209 dintre persoanele vizate, în timp ce 32 erau încă în libertate la momentul anunțului. Operațiunile autorităților erau încă în desfășurare.

Potrivit procurorilor, 56 dintre persoanele arestate sunt acuzate că fac parte din organizația Statul Islamic, în timp ce 35 sunt membre ale Frontului revoluționar de eliberare a poporului (DHKP-C), o grupare comunistă declarată teroristă de autoritățile turce, care în trecut a revendicat diverse atacuri.

Presa turcă a scris despre o operațiune separată împotriva DHKP-C, coordonată de procurorii din Istanbul, în cadrul căreia au fost efectuate 24 de arestări în opt provincii.

Turcia urmează să găzduiască Summitul NATO

Valul de arestări vine în perspectiva summitului anual al Alianței Nord-Atlantice, care de această dată se va desfășura la Ankara, în perioada 7-8 iulie.

La eveniment sunt așteptați să participe președintele american Donald Trump și liderii celorlalte 30 de state din NATO, iar guvernul turc a început să implementeze măsuri de securitate.

Turcia se confruntă de multă vreme cu amenințarea unor atacuri din partea diverselor grupuri disidente, iar autoritățile de la Ankara au un plan de măsuri stricte de securitate pentru Summitul NATO din 7-8 iulie.

Demonstrațiile publice vor fi interzise, începând din 28 iunie și până la încheierea evenimentului. Va fi restricționat și accesul la drumurile care duc spre aeroport, iar zona summitului și hotelurile care găzduiesc delegații vor fi izolate de publicul general.

FOTO: Casfotoarda | Dreamstime.com