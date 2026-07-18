TVA de 9% la locuințe: Și dezvoltatorii imobiliari sunt afectați de termenul de 31 iulie, iar atacul cibernetic asupra Cadastrului complică situația

Situația locuințelor noi cumpărate cu TVA de 9% nu îi afectează doar pe cumpărători, ci și pe dezvoltatorii imobiliari. În plus, blocarea sistemului e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor până la termenul-limită de 31 iulie, potrivit unei analize transmise sâmbătă StartupCafe.