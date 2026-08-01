Ucraina a scufundat o navă Rosatom pe Marea Neagră. Mesajul lui Zelenski și reacția Moscovei

O navă a agenției nucleare ruse Rosatom, care transporta „mărfuri civile”, a fost scufundată în urma unui atac cu drone ucrainene în Marea Neagră, fără a se înregistra victime, a anunțat compania sâmbătă, potrivit AFP.

„Atacul cu două drone ale forțelor armate ucrainene împotriva navei Yanina a avut loc la 130 de mile de Novorossiysk (…) Era vorba de un portcontainer obișnuit, care naviga în apele internaționale și transporta mărfuri civile”, a afirmat într-un comunicat directorul Rosatom, Alexei Likhatchev.

„Un astfel de atac nu poate fi calificat altfel decât drept piraterie și jaf pe mare”, a denunțat el, precizând că „toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați și se simt bine”.

Volodimir Zelenski a confirmat atacul într-un mesaj pe X în care a menționat mai multe lovituri contra unor ținte rusești. El a postat și clipuri cu câteva atacuri, inclusiv unul cu o dronă maritimă care se apropie de pupa unei mari nave.

Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.



Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

„A fost lovită și nava de containere rusă „Yanina”, supusă sancțiunilor, care naviga sub pavilion rusesc și avea o capacitate de peste 100.000 de tone. Datorită preciziei Forțelor noastre de Apărare, aceasta a fost scufundată”, a spus liderul ucrainean.

În ultimele săptămâni, Rusia și Ucraina au efectuat numeroase atacuri asupra navelor de marfă civile din Marea Neagră, punând sub semnul întrebării navigația în largul porturilor rusești și ucrainene.

Armata ucraineană a revendicat peste o sută de atacuri cu drone împotriva navelor de marfă rusești din Marea Azov, forțând Moscova să ia în considerare rute alternative pentru exporturile sale.

La rândul său, Rusia a bombardat în repetate rânduri portul ucrainean Odesa și navele care îl utilizează, obligând armatorii să-și suspende escalele și blocând exporturile agricole ale Kievului prin Marea Neagră.

Weekendul trecut, Ucraina a atacat o navă iraniană în Marea Caspică, ucigând un marinar și provocând o scurtă escaladare a tensiunilor cu Teheranul, care a amenințat Kievul cu represalii.