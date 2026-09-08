UE pregătește noi finanțări pentru startup-uri din agricultură și foodtech: AI, roboți și bioeconomie, printre domeniile vizate

Startup-urile și IMM-urile europene care dezvoltă tehnologii pentru agricultură și industria alimentară ar urma să beneficieze de noi oportunități de finanțare în următorul buget al Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat, marți, 8 septembrie 2026, noile cadre AgRI 2040 și Food 2040, care vor orienta investițiile europene în cercetare și inovare în agricultură, industria alimentară și zonele rurale. Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, robotica, digitalizarea și bioeconomia.